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Modena, previsti temporali oggi pomeriggio: scatta l'allerta arancione

Modena, previsti temporali oggi pomeriggio: scatta l'allerta arancione

Previsti nel pomeriggio di oggi, martedì 21 luglio, possibili temporali di forte intensità

1 minuto di lettura

La Regione Emilia-Romagna ha diramato, per il pomeriggio della giornata di oggi, martedì 21 luglio, un’allerta meteo ARANCIONE per temporali forti in formazione dai settori appenninici con estensione alle aree di pianura, con probabili effetti e danni associati. Nelle zone interessate dalle precipitazioni sono possibili rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo idrografico ed allagamenti nei centri abitati.

Per la giornata di domani, mercoledì 22 luglio, non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell'allertamento. Tuttavia, non si escludono fenomeni temporaleschi residui nelle prime ore della giornata.

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