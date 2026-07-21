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Modena, caldo e afa: Porta Aperta dona il sollievo di una doccia a chi vive in strada

Modena, caldo e afa: Porta Aperta dona il sollievo di una doccia a chi vive in strada

Per continuare a garantire il servizio, Porta Aperta lancia la campagna di raccolta fondi rivolta a tutta la cittadinanza

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Posso farmi una doccia? Per chi vive in strada, a Modena, la risposta a questa domanda non è scontata, e la doccia non è solo una necessità, ma anche un momento di sollievo e ristoro. 

È per questo che presso l’associazione Porta Aperta il servizio docce è attivo ogni giorno dell’anno; così come l’inverno, anche l’estate, con le sue temperature bollenti, non è un periodo facile per chi vive in strada ed è ancora più importante riuscire a mantenere aperto e attivo il servizio docce che nei mesi estivi aumenta la sua attività, arrivando a 60 docce offerte gratuitamente tutti i giorni, per un totale di 5500 docce nel periodo estivo. 

 

Per continuare a garantire il servizio, Porta Aperta lancia la campagna di raccolta fondi “Posso farmi una doccia?” rivolta a tutta la cittadinanza; a ogni beneficiario, oltre al necessario per lavarsi (bagnoschiuma, shampoo, asciugamano), viene dato anche ciò di cui ha bisogno per prendersi cura di sé, come lo spazzolino da denti e il rasoio per tagliarsi la barba. Ogni doccia per Porta Aperta ha un costo di circa 5 euro tra acqua, energia, prodotti. 


È possibile donare online sul sito www.portaapertamodena.it; con bonifico bancario presso Emilbanca (Iban: IT 66 M 07072 12901 000000038954 intestato a: Associazione di Volontariato Porta Aperta, causale: Estate 2026); con bollettino postale (conto corrente postale: 000018048413 intestato a Associazione di Volontariato Porta Aperta causale: Estate 2026).

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