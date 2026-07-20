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Sicurezza a Modena, la Camporota alza la voce: 'La demagogia la lasciamo a chi preferisce i titoli di giornale'

Sicurezza a Modena, la Camporota alza la voce: 'La demagogia la lasciamo a chi preferisce i titoli di giornale'

'Modena merita un dibattito serio sulla sicurezza, fatto di numeri, programmazione e rispetto per le istituzioni e per chi indossa un’uniforme'

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Hanno preso servizio oggi, lunedì 20 luglio, i primi quattro agenti del concorso per istruttore di Polizia locale bandito ad inizio anno che prevede l’inserimento di oltre venti operatori tra settembre e novembre, a cui si aggiungeranno le ulteriori assunzioni necessarie a raggiungere il pieno organico entro fine anno. Il nuovo personale verrà distribuito fra le unità operative per i servizi esterni a tutela della cittadinanza.

'Ho avvallato personalmente la richiesta del Comandante di procedere ad assunzioni più scaglionate - ha spiegato l'assessore alla sicurezza Alessandra Camporota -. Il cronoprogramma consente infatti un inserimento graduale dei nuovi assunti, che devono essere affiancati e accompagnati singolarmente da pattuglie esperte prima di raggiungere la piena operatività sulla strada. Una scelta che tutela la sicurezza del personale stesso: mandare agenti non ancora pienamente inseriti in contesti complessi sarebbe irresponsabile. Per noi la sicurezza di chi lavora per la nostra sicurezza resta la priorità assoluta'.

Camporota ha poi aggiunto: 'Guardando anche solo all'ultima settimana, la Polizia locale ha dovuto gestire dall’inizio alla fine i rilievi e le procedure legate a tre decessi a seguito di sinistri stradali con esito mortale.

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Parliamo di eventi tragici che comportano un carico operativo ed emotivo enorme per il personale, aggravato dal fatto che gli ultimi due sinistri, in ordine cronologico, sono avvenuti nel fine settimana. Nonostante questa eccezionale pressione, tutte le attività ordinarie e straordinarie previste sul territorio sono state garantite. Voglio cogliere proprio questa occasione per ringraziare pubblicamente le donne e gli uomini del Comando di via Galilei per il loro impegno incessante, sette giorni su sette e h24, a tutela dei modenesi. Chi sostiene che questa amministrazione 'non esiste' o non presidia il territorio offende in primis il lavoro di questi operatori. Anche sul fronte del rafforzamento dell'organico, l'impegno per l'assunzione di nuove forze è concreto e sta seguendo un iter rigoroso e, soprattutto, finalizzato alla massima tutela degli agenti stessi. Quando la Polizia locale avrà raggiunto il pieno organico - rispetto al quale stiamo lavorando per un ulteriore incremento - si potrà ragionare sull'implementazione e la diversificazione della dotazione degli strumenti di difesa. Nel frattempo, sottolineo, non siamo affatto fermi. Stiamo andando avanti spediti per la messa in attività delle bodycam perché, come i recenti e drammatici fatti di Bologna hanno ampiamente dimostrato, le telecamere indossabili sono uno strumento importante per la tutela degli operatori in strada, offrendo un riscontro immediato e oggettivo contro aggressioni e strumentalizzazioni.
Modena merita un dibattito serio sulla sicurezza, fatto di numeri, programmazione e rispetto per le istituzioni e per chi indossa un’uniforme. La demagogia la lasciamo volentieri a chi preferisce i titoli di giornale alla complessità del governo della città' - ha concluso l'assessore.

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