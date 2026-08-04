Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Nuovo Ospedale di Carpi: avanti con l'iter, Conferenza dei servizi entro l'autunno

Nuovo Ospedale di Carpi: avanti con l'iter, Conferenza dei servizi entro l'autunno

Il DG Ausl fa il punto sulle procedure della nuova struttura e sottolinea: 'Non stiamo investendo solo su un ospedale ma su visione unitaria della sanità dell'Area Nord integrata con l'ospedale di Mirandola'

2 minuti di lettura
La struttura, candidata a diventare un polo di riferimento per innovazione e sostenibilità, sarà integrata con il Santa Maria Bianca di Mirandola. Il direttore generale Ausl Altini: 'Una visione unitaria della sanità dell'Area Nord'

 

Prosegue l'iter per la realizzazione del nuovo Ospedale di Carpi, candidato a diventare una struttura di riferimento per innovazione, sostenibilità e qualità dell'assistenza, inserita all'interno del sistema nord modenese in integrazione con l'Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola.
Sul fronte amministrativo, l'Azienda USL di Modena sta portando avanti le attività previste per arrivare all'approvazione del progetto, lavorando per anticipare il più possibile i tempi che porteranno all'attivazione della nuova struttura. Dopo l'analisi e l'adeguamento della proposta presentata dall'operatore economico, entro l'autunno prenderà il via la Conferenza dei servizi decisoria, che si concluderà entro febbraio 2027, per poi proseguire nell'iter di autorizzazione ministeriale. Solo in seguito sarà avviata la procedura di gara per individuare il soggetto che realizzerà l'opera.

 

Il nuovo Ospedale di Carpi sarà una struttura di ultima generazione, progettata per coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e centralità della persona.
Spazio ADV dedicata a novisad
Inserito nel Programma straordinario di investimenti in sanità (art. 20 della Legge 67/1988), il progetto prevede un ospedale completamente elettrico, alimentato anche da un impianto fotovoltaico, dotato di tecnologie digitali avanzate, sistemi innovativi per la gestione dei percorsi di cura e una logistica automatizzata.
La struttura sorgerà all'interno di un bosco urbano, con giardini terapeutici e ambienti luminosi, pensati per migliorare il benessere di pazienti e operatori e rendere più efficienti i percorsi assistenziali.
L'intervento sarà realizzato attraverso un partenariato pubblico-privato della durata di 25 anni, accompagnato da un sistema di monitoraggio delle performance e da una Cabina di Regia dedicata. Nel frattempo proseguono le attività propedeutiche alla realizzazione dell'opera, tra cui le procedure di esproprio in capo al Comune di Carpi, le conferenze dei servizi e l'aggiornamento del progetto di fattibilità: passaggi necessari per l'approvazione definitiva e la successiva autorizzazione ministeriale.

 

Il nuovo ospedale rappresenta uno dei pilastri della strategia di sviluppo del sistema sanitario dell'Area Nord modenese, che punta sull'integrazione con l'Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola. Due investimenti complementari che rafforzeranno un modello ospedaliero moderno e integrato, valorizzando le specificità dei due presìdi e garantendo ai cittadini un'offerta di servizi sempre più qualificata, efficiente e vicina ai bisogni del territorio.

 

'Non stiamo investendo su un singolo ospedale – precisa il Direttore Generale dell'Ausl di Modena Mattia Altini –, ma su una rete integrata nella quale il nuovo presidio di Carpi e l'Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola saranno sempre più complementari, valorizzando le rispettive competenze e lavorando in sinergia per offrire ai cittadini servizi di qualità sempre più elevata.
Il progetto del nuovo ospedale procede quindi di pari passo con il percorso di sviluppo del Santa Maria Bianca: due investimenti che si rafforzano reciprocamente e che rappresentano una visione unitaria della sanità dell'Area Nord, capace di coniugare innovazione, prossimità e sostenibilità'.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Nuovo ospedale di Carpi, la macchina burocratica avanza, ma i fondi restano gli stessi

Nuovo ospedale di Carpi, la macchina burocratica avanza, ma i fondi restano gli stessi

Ginecologia Ospedale Carpi: vantaggi per le pazienti grazie a donazione Amo

Ginecologia Ospedale Carpi: vantaggi per le pazienti grazie a donazione Amo

Area Nord, i Comitati mirandolesi: 'Il nuovo ospedale di Carpi non può diventare l'unico'

Area Nord, i Comitati mirandolesi: 'Il nuovo ospedale di Carpi non può diventare l'unico'

Articoli più Letti Muore dopo attentato di Modena, De Pascale si sbaglia, crede sia morta la turista tedesca e scrive all'ambasciatore

Muore dopo attentato di Modena, De Pascale si sbaglia, crede sia morta la turista tedesca e scrive all'ambasciatore

Modena, Unimore dà il via libera all'Intelligenza artificiale per scrivere le tesi di laurea

Modena, Unimore dà il via libera all'Intelligenza artificiale per scrivere le tesi di laurea

'Rifiuti Modena, l’aumento dell’8% voluto da Hera è tre volte l’incremento del costo della vita'

'Rifiuti Modena, l’aumento dell’8% voluto da Hera è tre volte l’incremento del costo della vita'

Covid, il reintegro dei medici radiati: cortocircuito politico di governo e opposizione

Covid, il reintegro dei medici radiati: cortocircuito politico di governo e opposizione

Articoli Recenti 'Modena, tariffe rifiuti e trasporto pubblico: caro Comune così non va'

'Modena, tariffe rifiuti e trasporto pubblico: caro Comune così non va'

Modena, l'avvocato di Giovanni Esposito: 'Io sono libera, con i dirigenti Fdi non ho mai parlato della nomina'

Modena, l'avvocato di Giovanni Esposito: 'Io sono libera, con i dirigenti Fdi non ho mai parlato della nomina'

'Il PD ha utilizzato anche il 2 agosto per alimentare lo scontro politico'

'Il PD ha utilizzato anche il 2 agosto per alimentare lo scontro politico'

E' morto Adriano Barbieri, addio al partigiano ‘Gallo’

E' morto Adriano Barbieri, addio al partigiano ‘Gallo’