Area Nord, i Comitati mirandolesi: 'Il nuovo ospedale di Carpi non può diventare l'unico'

Mentre il progetto del nuovo ospedale di Carpi procede spedito, non esistono ancora garanzie chiare sul futuro di Mirandola, anche se inserito nel piano Ausl approvato dalla CTSS che vedrebbe parallelamente, e in attesa della realizzazione del nuovo ospedale di Carpi, la creazione funzionale di due ospedali (Carpi e Mirandola), dello stesso livello.
Il timore dei comitati è legato alla prospettiva che il nuovo grande ospedale dell’Area Nord sia già stato individuato, e che sarà il nuovo di Carpi, per il quale nella migliore delle ipotesi, bisognerebbe aspettare almeno 10 anni.
Per i comitati il primo tema è quello dell’informazione.
“Partecipazione senza informazione non è una cosa seria”, ribadiscono. E il messaggio che percepiscono è amaro: non disturbate il manovratore. Ma i comitati assicurano che non arretreranno: dopo l’estate convocheranno un incontro pubblico, presenteranno i dati che stanno raccogliendo autonomamente e metteranno sul tavolo le loro proposte, sia per l’ospedale baricentrico sia per il rilancio di Mirandola.
Il secondo punto è quello che definiscono “gravissimo” è legato ai posti letto. I documenti ufficiali della Regione e dell’AUSL parlano di 130 posti letto a Mirandola. In consiglio comunale, però, è stato ammesso che in realtà sono 98. Poi è arrivata la promessa di portarli a 138, presentata come un grande potenziamento.
Il tutto inserito in un quadro che per Mirandola i comitati definiscono preoccupante. il punto nascita scompare definitivamente, la cardiologia viene eliminata, la chirurgia retrocede a week surgery, il pronto soccorso H24 resta in una situazione critica appena sfiorata nel dibattito. E soprattutto, la promessa di due ospedali “di pari livello” viene giudicata irrealistica: “Non è possibile, e non lo sarà”, affermano. Anche i 15 milioni di investimenti previsti vengono considerati insufficienti, perché destinati in larga parte a poliambulatori, parcheggi, climatizzazione e cartellonistica, non ai reparti che definiscono la qualità di un ospedale.
Il terzo tema è quello della mobilità dei pazienti, su cui i comitati portano numeri precisi ottenuti tramite accesso agli atti. Il dato più evidente è lo squilibrio: per ogni carpigiano che si cura a Mirandola, sei cittadini della Bassa vanno a Carpi. Una dinamica che, secondo i comitati, non nasce da una preferenza spontanea, ma da scelte organizzative come i primari a scavalco.
L’integrazione tra i due ospedali, avviata nel 2014 e approvata nel 2017, non avrebbe prodotto risultati significativi.
“Questo è il punto politico”, insistono i comitati: i cittadini della Bassa non cercano risposte a Carpi, e non lo faranno neppure domani, a meno che non vengano obbligati. Per questo, se non si vuole tornare a discutere dell’ospedale unico baricentrico, almeno si deve portare Mirandola a un livello adeguato, capace di rispondere ai bisogni del territorio e di ridurre la mobilità extra-distretto. E su questo punto chiediamo alla politica locale e ai sindaci e ai consiglieri eletti, di esprimersi chiarendo da che parte stare'.
Nella foto i rappresentanti dei comitati Ubaldo Chiarotti, Nicoletta Vecchi Arbizzi, Sergio Penitenti, Giorgio Cavazza e Luigi Costi,, nella conferenza stampa di alcuni mesi fa sullo stesso tema