Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Caro ex assessore Filippi, ecco perché quasi nessuno rimpiange la precedente amministrazione di Modena

Caro ex assessore Filippi, ecco perché quasi nessuno rimpiange la precedente amministrazione di Modena

‘Alcune vostre scelte, legittime ma opinabili, hanno contribuito non poco a peggiorare la condizione complessiva della città’

3 minuti di lettura

Gentile ex Assessore Alessandra Filippi,

qualche tempo addietro, sentendosi 'pizzicata' da alcune affermazioni emerse dall'acceso dibattito sulla questione dell'aumento della TARI, ha ritenuto opportuno sottolineare la 'qualità' delle decisioni assunte dalla Amministrazione di cui ha fatto parte portando, a riprova, il gradimento di alcune associazioni ambientaliste e -a Suo dire - del sostegno, apertamente espressoLe, da cittadini 'liberi' od organizzati in comitati. Purtroppo la realtà è stata - ed è tuttora - un 'tanticchio' diversa perchè alcune scelte, legittime ma opinabili, hanno contribuito non poco a peggiorare la condizione complessiva della città.

Sono certo che non Le è sfuggita la notizia che i depositi bancari delle famiglie modenesi sono diminuiti di oltre un miliardo (pari all'8%, se i giornali scrivono il vero) nell'anno passato rispetto a quello precedente e che, molto tempo fa, un acuto osservatore come Beppe Zagaglia ha scritto un elzeviro con un titolo assai significativo: 'La città muore e non se ne rende conto'.

In materia di rifiuti, ad esempio, la passata amministrazione ha commesso alcuni errori macroscopici perseguendo con pervicace ostinazione la strada della raccolta 'porta a porta' nel momento stesso in cui la vicina Bologna stava facendo 'marcia indietro' in ragione dell'evidente fallimento. Non solo: il contratto quindicennale con HERA si è rivelato un vero e proprio capestro.

Spazio ADV dedicata a novisad
Eppure, qualche anno prima, il sindaco di Forlì, Roberto Balzani, aveva posto in discussione la gestione complessiva del problema rifiuti definita dal rapporto tra la regione ed il gestore cercando in ogni modo di liberarsi da HERA, cosa peraltro impossibile sul fronte finanziario. In buona sostanza, voi eravate stati avvisati ma avete preferito non tenerne conto.

Avete preferito il plauso delle associazioni ambientaliste che necessariamente, proprio per la loro stessa natura, riescono a cogliere solo alcuni aspetti particolari senza preoccuparsi troppo del progetto complessivo. Basti pensare alla immotivata protesta di un'importante, e per altri versi meritevole, associazione nazionale contro 'Jazz Open 2027', una performance che, oltre a riempire la piazza con grande soddisfazione degli intervenuti, ha contribuito a dare visibilità e prestigio alla città intera.

Se poi si volesse davvero essere spietati, ad esempio, si potrebbe parlare della TAV ma sarebbe davvero una questione infinita, considerando anche che, nel passato recente, associazioni, comitati e gruppi hanno costituito il 'trampolino di lancio' verso la politica.. Quello di cui occorre parlare invece, se davvero si vuole cercare di arrestare il declino, è il problema del complesso e disarticolato rapporto che si è venuto incrostando tra l'Amministrazione, le grandi realtà economiche ed istituzionali; le articolazioni sociali ed i semplici cittadini.

Mi pare - sempre con l'occhio rivolto al passato - che anche su alcune emergenze urbanistiche non abbiate lasciato ricordi entusiasmanti, sia nel merito che nel metodo, poichè non passa giorno in cui leggiamo le reprimende dei modenesi che, spesso, si sono sentiti 'presi in giro'. Come vede, caro Assessore, le prospettive non sono certo rosee - anche per l’Amministrazione in carica - e, forse, sarebbe opportuno uno sforzo più coraggioso da parte di tutti.

Con il dovuto ossequio.

Paolo Ballestrazzi - consigliere comunale Pri

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Omaggio a Guccini: il Comune apre un libro viruale di condoglianze

Omaggio a Guccini: il Comune apre un libro viruale di condoglianze

Scontro tra due autocarri sulla A1: feriti i due conducenti

Scontro tra due autocarri sulla A1: feriti i due conducenti

Fondazione Fossoli: ad agosto aperture estive e visite guidate speciali

Fondazione Fossoli: ad agosto aperture estive e visite guidate speciali

Addio a Francesco Guccini: il maestro della canzone d'autore si è spento a 86 anni

Addio a Francesco Guccini: il maestro della canzone d'autore si è spento a 86 anni

Spanò, Ferraresi, Brunetti, tutti promossi: l'AUSL di Modenaconferma i tre direttori di Distretto

Spanò, Ferraresi, Brunetti, tutti promossi: l'AUSL di Modenaconferma i tre direttori di Distretto

Dilettanti, i gironi delle modenesi

Dilettanti, i gironi delle modenesi

Spazio ADV dedicata a Studio Sciacca
Articoli più Letti Modena, caro assessore Molinari la colpa del flop non è dei cittadini ma della qualità del servizio

Modena, caro assessore Molinari la colpa del flop non è dei cittadini ma della qualità del servizio

Sicurezza e vivibilità: Modena si è arresa, e questo è il nostro più grande errore

Sicurezza e vivibilità: Modena si è arresa, e questo è il nostro più grande errore

Modena, semafori spenti per un giorno intero: il servizio con Edison è peggiorato

Modena, semafori spenti per un giorno intero: il servizio con Edison è peggiorato

Strage di Modena, basta con le accuse di odio o islamofobia: chi chiede sicurezza non fa propaganda

Strage di Modena, basta con le accuse di odio o islamofobia: chi chiede sicurezza non fa propaganda

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli Recenti Stangata biglietto del bus, a Modena l’idea di sostenibilità è solo retorica

Stangata biglietto del bus, a Modena l’idea di sostenibilità è solo retorica

Così Modena ha rimosso dalla coscienza collettiva l'attentato del 16 maggio

Così Modena ha rimosso dalla coscienza collettiva l'attentato del 16 maggio

Voi, parenti, amici e conoscenti di Fakir dove eravate quando aveva bisogno del vostro aiuto?

Voi, parenti, amici e conoscenti di Fakir dove eravate quando aveva bisogno del vostro aiuto?

La morte della signora Esposito merita rispetto: Mezzetti si interroghi sul malcontento crescente

La morte della signora Esposito merita rispetto: Mezzetti si interroghi sul malcontento crescente