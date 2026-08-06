Addio a Francesco Guccini: il maestro della canzone d'autore si è spento a 86 anni

La musica e la cultura italiana perdono una delle loro voci più autorevoli, colte e amate. Questa mattina, all’età di 86 anni, si è spento nella sua casa di Pavana Francesco Guccini. Il cantautore e scrittore emiliano, che da tempo si era ritirato nella quiete dell'Appennino tosco-emiliano, è deceduto circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei parenti più stretti.



La famiglia, nel comunicare la dolorosa notizia, ha chiesto il massimo rispetto per la propria privacy in questo momento di profondo dolore. Secondo quanto diffuso dai familiari, le esequie si terranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata, rispettando le precise volontà dell'artista. Tuttavia, per permettere a generazioni di fan, amici e colleghi di tributargli un ultimo omaggio, è già in fase di organizzazione una grande commemorazione pubblica che si terrà nel mese di settembre.

Nato a Modena nel 1940, Francesco Guccini – per tutti 'Il Maestrone' – ha attraversato oltre cinquant'anni di storia d'Italia, raccontandone mutamenti, contraddizioni, speranze e sogni attraverso versi che hanno la dignità della grande poesia. Da La locomotiva a Dio è morto, da Auschwitz a L'avvelenata fino a Cirano, le sue canzoni sono diventate veri e propri manifesti generazionali, capaci di unire l'impegno civile e politico a una profonda, ironica e malinconica riflessione sull'esistenza umana.Dopo l'addio ai concerti e lo storico ritiro dalle scene live, Guccini non aveva mai smesso di creare, dedicandosi con successo alla scrittura di romanzi, gialli e saggi incentrati sullo studio dei dialetti e delle tradizioni popolari, le sue grandi passioni insieme alla letteratura.