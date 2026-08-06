Spanò, Ferraresi, Brunetti, tutti promossi: la USL conferma i tre direttori di Distretto

Anna Maria Ferraresi, Andrea Spanò e Massimo Brunetti restano rispettivamente alla guida dei distretti di Mirandola, Modena e Pavullo. La delibera del 31 luglio 2026 dell’Azienda USL di Modena li conferma per un nuovo triennio, con decorrenza dal 3 agosto, motivando la scelta con la continuità gestionale garantita e con i risultati ritenuti.



La decisione assume un peso politico evidente perché arriva dopo anni particolarmente complessi per l’Area Nord e per l’Appennino modenese. Mirandola ormai da anni al centro del dibattito sul mantenimento dei servizi all'ospedale di Mirandola e ora della riorganizzazione del rapporto con Carpi e con il nuovo ospedale, oltre che per la riorganizzazione dei servizi di emergenza urgenza con spostamento dell'automedica in posizione baricentrica rispetto a Carpi, ovvero a Cavezzo. Un elemento, quello dell'emergenza urgenza, che ha interessato con ancora maggiore intensità il dibattito in montagna e nel distretto di Pavullo. Con la cancellazione dal 31 luglio dello scorso anno del servizio di Medici Emergenza Territoriale che garantivano la presenza del medico del mezzo avanzato nella rete 118 con sede a Fanano e compensato solo in partem durante l'estate, e solo a seguito della pressione del locale Comitato Civico con l'automedica solo nei fine settimana.

Fatto sta che in ogni distretto sanitario, la Direzione ritiene che la gestione dei tre direttori abbia garantito stabilità, equilibrio e una tenuta dei servizi che, nelle condizioni date, rappresenta il massimo risultato raggiungibile.

La conferma dei tre incarichi, avvenuta con l’intesa dei Comitati di Distretto, non comporta costi aggiuntivi per l’Azienda: gli incarichi restano equiparati alle Strutture Complesse e la retribuzione di posizione, intorno ai 100.000 euro l'anno, rimane invariata.

