Modena, il caldo non molla: ancora allerta arancione e punte di 40 gradi

Previste punte localmente di 40°C con diffuse condizioni di disagio bioclimatico

Prosegue l'allerta arancione per temperature estreme anche per la giornata di giovedì 6 agosto. Nelle zone di pianura e collinari è infatti prevista la persistenza di temperature massime elevate (intorno a 38/39°C con punte localmente di 40 °C), con diffuse condizioni di disagio bioclimatico.

A dirlo è il nuovo bollettino diramato dalla Regione Emilia-Romagna che conferma il proseguimento della nuova ondata di calore che in questi giorni sta interessando anche il territorio modenese, la quarta dall'inizio dell'estate.

Come riportato sul sito di Arpae, la nuova ondata di calore è determinata dall'espansione verso il Mediterraneo di un promontorio di alta pressione subtropicale, associato al sopraggiungere di una massa d'aria molto calda. L'aumento termico interessa anche le ore notturne: l'accumulo di calore impedisce infatti un significativo raffrescamento, con temperature minime che non scendono sotto i 24-25 °C, in particolare nelle aree urbane.





Tra le principali azioni previste da 'Estate Sicura 2026' c'è l'attivazione del numero verde 800493797, operativo fino al 15 settembre. Il servizio offre ascolto e supporto agli anziani che durante l'estate possono trovarsi in condizioni di isolamento o difficoltà psicologica, facilitando inoltre il contatto con i servizi sociali e sanitari territoriali. Attraverso il numero verde è possibile attivare interventi urgenti e ricevere informazioni utili, come gli orari dei servizi comunali e sociosanitari o le farmacie aperte. Per le emergenze resta invece necessario contattare immediatamente il 118.