Stangata Tari e Seta, Modena Civica: ‘Critiche di Cgil, Cisl e Uil sono le nostre’

’Nessun attacco personale al sindaco Mezzetti, ma la difesa di una diversa idea di città. I fatti, oggi, dimostrano che le preoccupazioni sollevate in questi mesi da Modena Civica sul tema dei rifiuti e sulle scelte tariffarie erano fondate e reali, tanto da essere condivise in modo unitario anche dalle sigle sindacali’.A dichiararlo è Katia Parisi, consigliera comunale di Modena Civica, intervenendo nel dibattito sollevato dalla presa di posizione di CGIL, CISL e UIL in merito ai rincari della TARI e dei biglietti del trasporto pubblico locale.’In Consiglio comunale ho più volte ribadito le mie perplessità sulle decisioni che stanno interessando la nostra comunità – spiega Parisi – e troppo spesso mi è stato risposto che si trattava di una semplice 'ripicca politica'. L'allarme lanciato oggi dai sindacati confederali dimostra invece che le criticità evidenziate non appartengono a una singola fazione, ma sono nodi concreti che gravano direttamente sulle famiglie modenesi’.La consigliera di Modena Civica rivendica la natura costruttiva del proprio mandato, respingendo le logiche della contrapposizione a tutti i costi: ‘Non c’è mai stata alcuna volontà di scontro personale. C’è, piuttosto, la profonda convinzione che decisioni così impattanti meritassero un confronto più ampio e una valutazione più attenta delle conseguenze economiche e sociali.Modena ha bisogno di ascolto, di dialogo e della capacità di mettere al centro l’interesse della comunità, senza trasformare ogni osservazione critica in una trincea politica’.Nel mirino di Modena Civica finisce in particolare la gestione dei servizi essenziali e il superamento dei precedenti assetti amministrativi: ‘Lo dico con grande serenità: quando si sceglie di smontare, senza avere in mano un progetto migliore, ciò che con fatica era stato costruito – e penso, ad esempio, al modello di gestione dei rifiuti – non si fa un dispetto a Modena Civica o a chi sedeva in precedenza in amministrazione. Si rischia, purtroppo, di fare un danno a Modena e ai modenesi. Per queste ragioni – conclude Katia Parisi – continuerò a portare in Aula proposte, dati e osservazioni. Il confronto è sempre più utile della contrapposizione ideologica: la nostra città merita scelte condivise, ponderate e lungimiranti’.