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Dilettanti, le amichevoli delle squadre modenesi già definite

Dilettanti, le amichevoli delle squadre modenesi già definite

La più attesa è domenica: Modena-Cittadella alle 18 a Spezzano, porte chiuse

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Dilettanti, le amichevoli delle squadre modenesi già definite.

Domenica 9/8 Modena-Cittadella (18 a Spezzano, porte chiuse), giovedì 13/8 Medolla SF-Reggiana Primavera (18 Medolla), venerdì 14/8 Sassuolo Primavera-Cittadella (17 al ’Ricci’), Correggese-Cdr Mutina (10,30), mercoledì 19/8 Ars et Labor-Cittadella (17,30 c.s. Fabbri Ferrara), Cdr Mutina-Fiorano (19 Saliceta), Medolla SF-Valsa (Medolla), giovedì 20/8 Luzzara-United Carpi, sabato 22/8 Medolla SF-Poggese, Spilamberto-Solierese (15), Cervia-United Carpi, La Pieve-Campogalliano, Camposanto-Madonnina, domenica 23/8 Cittadella-Vis Cittadella (11 ’Morselli’), Cdr Mutina-Formigine (10,30 Saliceta), mercoledì 26/8 Spilamberto-Sanmichelese, Valsa-Castelnuovo, Maranello-Colombaro, venerdì 28/8 Solierese-Carpi Primavera (Trofeo Mochem ore 19), sabato 29/8 Felina-Castelnuovo, Persiceto-Camposanto, domenica 30/8 Levizzano-Maranello, martedì 1/9 Novellara-United Carpi, mercoledì 2/9 Casalgrande-Sanmichelese, San Damaso-Camposanto, giovedì 3/9 Madonnina-Castelnuovo.

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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