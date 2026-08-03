Prima categoria, la Mirandolese vuole fare la voce grossa

La Mirandolese sarà la grande favorita per la vittoria finale. Una campagna acquisti ricca di grandi colpi quella condotta dal ds Fabio Pivanti che ha portato a Mirandola il suo pupillo Licio Galantini, un allenatore che dalla Promozione in giù ha conquistato diverse promozioni.

Lo staff

Presidente Galvagno Gaia, vicepresidente Zottoli Luigi, dg Zottoli Luigi, ds Pivanti Fabio, team manager Giliberti Gianluca, dirigenti: Gelati Maicol, Castiello Nello, segreteria Malavolta Nadia; allenatore Galantini Maurizio (n), viceallenatore Verdi Nicola, prep. atletico Malaguti Michael, prep. portieri Baraldi Stefano e Vanzini Matteo, fisioterapista Gambuzzi Federico.

La rosa

Portieri: Grigoli Matteo ('03, Rolo), Morselli Tommaso ('06), Soffritti Giacomo ('01).

Difensori: Aranda William Notario ('98), Gazzini Andrea ('01, United Carpi), Nocerino Alessandro ('01, United Carpi), Pappaianni Andrea ('93, Rolo), Roveri Diego ('07, Castelnuovo), Tonini Federico ('04).

Centrocampisti: Bagni Marco ('02, Medolla S.Felice), Covili Maicol ('85, Medolla S.Felice), Gavioli Matteo ('07), Grillenzoni Tommaso ('02), Mortari Gianluca ('92), Palmieri Lorenzo ('01), Vernia Alan ('91, Sanmichelese).

Attaccanti: Bacchiega Thomas ('96, Rivara), Belicchi Gianmarco ('07, Centese), Cheli Enrico ('99, La Pieve), Grigoli Giacomo ('07), Lagonegro Achille ('07), Pozzetti Federico ('08).

Matteo Pierotti