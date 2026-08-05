Alloggi agevolati per forze dell'ordine: adesioni quasi a zero, le condizioni attese non ci sono

Eppure, anche in questo ambito, gli annunci istituzionali (così come è avvenuto in questi giorni con i protocolli per alloggi a canone agevolato per personale sanitario e del trasporto pubblico Seta), non sono mancati. Negli ultimi anni il Comune ha annunciato la presenza di diversi immobili con alloggi da destinare a Polizia di Stato Carabinieri, Guardia di Finanza, con l’obiettivo di contrastare il turnover e trattenere personale giovane proveniente da altre province. Tra gli ultimi nuova palazzina di via Forghieri, dove 5 alloggi su 33 erano stati riservati alle forze dell’ordine nell’ambito degli accordi con Acer e Prefettura.
In sstanza, distanza abissale tra gli annunci istituzionali e reali risultati e reali condizioni offerte fatte di canoni non sufficientemente calmierati, contesti abitativi giudicati poco attrattivi e nessun incentivo “fuori mercato” capace di rendere Modena competitiva rispetto ad altre città.
Un caso, quello di via Forghieri, che, visti i precedenti non certo eclatanti potrebbere ripetersi nel contesto della palazzina del lotto Q dell’ex Consorzio Agrario, cofinanziata dal Comune e con una quota destinata (teoricamente), proprio alle forze dell’ordine.
I costi degli affitti, anche in quel contesto peraltro di palazzine realizzate con costi elevatissimi al metro quadro, superiori anche ad analoghi interventi sul territorio, potrebbero continuare a rappresentare un ostacolo.
Il risultato è un turnover costante, con agenti giovani che arrivano, restano pochi mesi e chiedono trasferimento.
Per quanto riguarda gli agenti della Polizia Locale, la situazione a Modena segue dinamiche parzialmente diverse rispetto alle Forze dell'Ordine dello Stato (come Polizia di Stato o Carabinieri). Come dipendenti diretti del Comune di Modena non rientrano automaticamente nei bandi emessi dalla Prefettura. Anche se il problema, evidenziato nei giorni scorsi dal Sulpl, è il medesimo, il rischio di non trovare risposta. Elemento preoccupante se si considera che molti dei nuovi agenti che hanno diritto al nuovo bando e immessi nell'organico non sono di Modena.
Gi.Ga.