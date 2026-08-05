‘Lo stato di vetustà degli impianti e il significativo deterioramento della rete di pubblica illuminazione determinano infatti una condizione di particolare fragilità, con guasti che possono verificarsi in modo imprevedibile e in punti diversi della rete, senza una localizzazione o una casistica ricorrente. Si tratta di una situazione che interessa l'intera infrastruttura nell’area del centro storico.
Centro di Modena al buio, parla Edison: ‘Colpa degli impianti deteriorati’
‘La risoluzione strutturale delle criticità richiederà un progressivo percorso di riqualificazione della rete che sarà avviato nei prossimi mesi’
‘Lo stato di vetustà degli impianti e il significativo deterioramento della rete di pubblica illuminazione determinano infatti una condizione di particolare fragilità, con guasti che possono verificarsi in modo imprevedibile e in punti diversi della rete, senza una localizzazione o una casistica ricorrente. Si tratta di una situazione che interessa l'intera infrastruttura nell’area del centro storico.
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