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Centro di Modena al buio, parla Edison: ‘Colpa degli impianti deteriorati’

Centro di Modena al buio, parla Edison: ‘Colpa degli impianti deteriorati’

‘La risoluzione strutturale delle criticità richiederà un progressivo percorso di riqualificazione della rete che sarà avviato nei prossimi mesi’

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‘In relazione ai disservizi che hanno interessato la pubblica illuminazione del centro storico di Modena, Edison Next ritiene opportuno fornire alcuni elementi di contesto utili a rappresentare correttamente la situazione. Edison Next ha assunto la gestione del servizio di pubblica illuminazione della città da poco più di un mese. Fin dall'avvio del contratto, le attività si sono concentrate in via prioritaria sull'effettuare interventi tempestivi per garantire la continuità del servizio, fronteggiando una situazione impiantistica già fortemente compromessa e caratterizzata da diffuse criticità che avevano già provocato blackout e disagi per i cittadini ben prima del subentro di Edison Next’. Così Edison, che è subentrata a Hera Luce nella gestione della illuminazione pubblica, interviene sui diffusi disservizi e guasti segnalati su La Pressa dai cittadini del centro.
‘Lo stato di vetustà degli impianti e il significativo deterioramento della rete di pubblica illuminazione determinano infatti una condizione di particolare fragilità, con guasti che possono verificarsi in modo imprevedibile e in punti diversi della rete, senza una localizzazione o una casistica ricorrente. Si tratta di una situazione che interessa l'intera infrastruttura nell’area del centro storico.
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In questo contesto, gli interventi attualmente in corso hanno l'obiettivo di ripristinare nel più breve tempo possibile il funzionamento degli impianti ogniqualvolta si verificano anomalie, pur nella consapevolezza che la risoluzione strutturale delle criticità richiederà un progressivo percorso di riqualificazione della rete che sarà avviato nei prossimi mesi. Edison Next, in stretta collaborazione con l'Amministrazione Comunale, sta operando con il massimo impegno per garantire tempi di intervento rapidi e un progressivo miglioramento dell'affidabilità degli impianti. A tale riguardo, si ricorda che, nell’ottica di servizio e vicinanza alla comunità, Edison Next ha attivato un servizio di contact center per tutti i cittadini contattabile 365 giorni l’anno 24h/24, 800.593.593, oltre all’indirizzo mail: reperibili.modena@edison.it’.
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