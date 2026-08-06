Dilettanti, i gironi delle modenesi

In attesa dei gironi della Serie D (usciranno oggi), ecco quelli del Crer.

Eccellenza. Le tre modenesi Cdr Mutina, Medolla San Felice e Vis Cittadella sono nel girone A con le quattro piacentine Agazzanese, Bobbiese, Pontenurese e Castellana Fontana, le due parmensi Futura Fm e Fidentina Bsd, le sei reggiane Arcetana, Brescello Piccardo, Campagnola, Castellarano, Rolo Fabbrico e Vianese, le ferraresi Ars et Labor Ferrara e Sant'Agostino e la bolognese Zola.





Promozione. Le dieci modenesi Camposanto, Polinago, Castelnuovo, Fiorano, La Pieve,

Maranello, Sanmichelese, Formigine, Solierese e United Carpi sono nel girone B con le sei reggiane Bagnolese, Masone, Riese, Riubierese, Sammartinese e Scandiano.





Prima. Nel girone C ci sono tre modenesi: Campogalliano, Colombaro e Fox Junior Serra, insieme a tredici formazioni reggiane. Nel girone D figurano quindici squadre modenesi, tra cui Atletico Spm, Cavezzo, Valsa, Junior Finale, Levizzano, Madonnina, Mirandolese, Monari San Damaso, Nonantola, Novese, Ravarino, Rivara, Spilamberto, Virtus Castelfranco e Vis San Prospero, inserite insieme alla mantovana Sermide. Nel girone E l'unica rappresentante modenese è il Montombraro, inserito con Anzolavino, Athletic Club, Castel del Rio, Ceretolese, Crespo, Crevalcore, Dozzese, Fontanelice, Libertas Ghepard, Persiceto, Savena, Stella Azzurra, Tozzona P., Trebbo e Unione Montefredente.





Seconda. La Figc di Modena gestisce tre gironi.

Nel girone E troviamo Borghetto, Cabassi, Monari Sd U21, Smile, Piumazzo, Cognentese, Saliceta, San Paolo e Virtus Cibeno con le reggiane Novellara, Reggiolo, San Prospero C. e Virtus Bagnolo e la mantovana Rapid Viadana. Nel girone F ci sono Consolata, Corlo, Lama, Madonna Sotto, Maranese, Pavullo, Real Dragone, San Francesco, San Vito, Solignano, Spezzanese e Ubersetto con le reggiane Casalgrandese e Roteglia. Nel girone G giocano Atletico Valli, Limidi, Solarese, Cortilese, Vallalta e Possidiese insieme ad Alborenese,

Balca Poggese, Bevilacqua, Bondeno, Ca de Fabbri, Funo, Galliera e Lovers. Nel girone I bolognese figura soltanto l'Appennino.





Terza. La Figc di Modena ha confermato che sono 33 ad oggi le squadre d Terza con probabili due gironi da 16 e una che andrà nel Reggiano o Bolognese. Intanto è stato prorogato il termine per le iscrizioni al 20 agosto”.

Matteo Pierotti