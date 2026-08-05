Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Conte forse in commissione Covid il giorno 6, continua il rimpallo sui rinvii

Conte forse in commissione Covid il giorno 6, continua il rimpallo sui rinvii

Il botta e risposta a distanza tra il presidente della commissione è l'ex presidente del consiglio potrebbe finire domani se Giuseppe Conte accettasse la nuova convocazione del Presidente Lisei

2 minuti di lettura
Un nuovo annuncio è arrivato, come ormai consueto, attraverso un post del presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’emergenza Covid, Marco Lisei. Il presidente ha comunicato l’invio di una nuova convocazione ufficiale all’ex presidente del Consiglio e leader del MoVimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, fissando la data dell’audizione per il 6 agosto.
La decisione giunge dopo giorni di scambi pubblici e dopo il fallimento della precedente proposta. Conte, dimessosi da commissario dalla Commissione per essere audito, aveva indicato nei giorni scorsi la propria disponibilità per il 4 agosto o 5 agosto. Entrambe date destinate ad essere impraticabili: la concomitanza con i lavori dell’Aula avrebbe reso impossibile, così come è realmente successo, lo svolgimento delle attività delle Commissioni. Il Presidente Lisei, sapendo dei contestuali lavori dell'aula che avrebbero reso impossibile lo svolgimento della commissione, aveva sconvocato la seduta rinviando l’audizione.
Secondo diversi parlamentari di maggioranza, e secondo lo stesso Lisei e i commissari di Fratelli d’Italia, la disponibilità offerta da Conte sarebbe stata interpretata come un tentativo di evitare il confronto, indicando un giorno in cui la Commissione, per consapevolezza dello stesso Conte, non avrebbe potuto riunirsi. Da qui la scelta di rilanciare con una nuova data.
Spazio ADV dedicata a novisad
'Se Giuseppe Conte ha invitato la Commissione rendendosi disponibile in un giorno in cui non potevamo lavorare, allora chiediamo che venga il 6 agosto', ha dichiarato Lisei.
Il presidente fa riferimento anche a un post pubblicato ieri da Conte, in cui l’ex premier invitava Lisei e Fratelli d’Italia a 'smetterla con questo tiro e molla', dichiarandosi disponibile anche nei giorni successivi al 4 e 5 agosto, purché con un minimo di preavviso. Una richiesta che, secondo Conte, sarebbe necessaria per garantire un confronto ordinato. Lisei ha raccolto l’invito, proponendo la convocazione per il 6 agosto: una data che rientra nella finestra temporale indicata da Conte, seppur forse non con il preavviso auspicato.

Se l’audizione venisse confermata, sul tavolo potrebbero tornare alcuni dei nodi più discussi della gestione pandemica. La questione centrale dell’audizione di Giuseppe Conte, alla luce di quanto emerso dalle recenti testimonianze, in Commissione, anche di imprenditori coinvolti nella produzione di mascherine, soprattutto la gestione delle forniture durante l’emergenza Covid, con particolare attenzione alle consulenze molto costose pagate da alcune aziende per ottenere commesse pubbliche. Il caso più citato è quello della di una ditta che avrebbe versato 454.000 euro per una consulenza preliminare alle forniture: un elemento che alimenta interrogativi sul livello di controllo esercitato da
Palazzo Chigi sulla struttura commissariale e sulle procedure di vigilanza.

Un secondo punto delicato è il ruolo dell’avvocato Luca Di Donna, ex collega di Conte nelle procedure per la fornitura, sui rapporti tra lui e l'allora presidente del Consiglio, e sulle dinamiche che hanno permesso all'avvocato di presentarsi come interlocutore influente.
Nelle prossime ore si capirà se Giuseppe Conte accetterà la proposta di essere audito il 6 agosto. La sua presenza potrebbe rappresentare un passaggio significativo sia sotto il profilo tecnico ma anche e soprattutto politico.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, Italia Nostra nazionale boccia il Comune sull’uso di piazza Roma per il Jazz Open

Modena, Italia Nostra nazionale boccia il Comune sull’uso di piazza Roma per il Jazz Open

Modena, il caldo non molla: ancora allerta arancione e punte di 40 gradi

Modena, il caldo non molla: ancora allerta arancione e punte di 40 gradi

Stangata Tari e Seta, Modena Civica: ‘Critiche di Cgil, Cisl e Uil sono le nostre’

Stangata Tari e Seta, Modena Civica: ‘Critiche di Cgil, Cisl e Uil sono le nostre’

Stangata biglietto del bus, a Modena l’idea di sostenibilità è solo retorica

Stangata biglietto del bus, a Modena l’idea di sostenibilità è solo retorica

Alloggi agevolati per forze dell'ordine: adesioni quasi a zero, le condizioni attese non ci sono

Alloggi agevolati per forze dell'ordine: adesioni quasi a zero, le condizioni attese non ci sono

Centro di Modena al buio, per Edison è colpa degli ‘impianti deteriorati’

Centro di Modena al buio, per Edison è colpa degli ‘impianti deteriorati’

Articoli più Letti Muore dopo attentato di Modena, De Pascale si sbaglia, crede sia morta la turista tedesca e scrive all'ambasciatore

Muore dopo attentato di Modena, De Pascale si sbaglia, crede sia morta la turista tedesca e scrive all'ambasciatore

Modena, Unimore dà il via libera all'Intelligenza artificiale per scrivere le tesi di laurea

Modena, Unimore dà il via libera all'Intelligenza artificiale per scrivere le tesi di laurea

'Rifiuti Modena, l’aumento dell’8% voluto da Hera è tre volte l’incremento del costo della vita'

'Rifiuti Modena, l’aumento dell’8% voluto da Hera è tre volte l’incremento del costo della vita'

Covid, il reintegro dei medici radiati: cortocircuito politico di governo e opposizione

Covid, il reintegro dei medici radiati: cortocircuito politico di governo e opposizione

Articoli Recenti Fiorano Modenese, l'ok quasi definitivo al nuovo PUG

Fiorano Modenese, l'ok quasi definitivo al nuovo PUG

Nuovo Ospedale di Carpi: avanti con l'iter, Conferenza dei servizi entro l'autunno

Nuovo Ospedale di Carpi: avanti con l'iter, Conferenza dei servizi entro l'autunno

'Modena, tariffe rifiuti e trasporto pubblico: caro Comune così non va'

'Modena, tariffe rifiuti e trasporto pubblico: caro Comune così non va'

Modena, l'avvocato di Giovanni Esposito: 'Io sono libera, con i dirigenti Fdi non ho mai parlato della nomina'

Modena, l'avvocato di Giovanni Esposito: 'Io sono libera, con i dirigenti Fdi non ho mai parlato della nomina'