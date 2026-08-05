Il Celta cala il poker: Sassuolo travolto 4-1 al Ricci

La gara si mette subito in salita per i neroverdi, che al 22' subiscono il gol dello svantaggio firmato dal solito intramontabile Iago Aspas. Nella ripresa, però, il Sassuolo entra in campo con un piglio diverso e al 57' trova il meritato pareggio: splendido assist di Lipani e inserimento vincente del giovane Bakola per l'1-1.
L'episodio che cambia la partita arriva al 76'. Armand Laurienté subisce un brutto fallo e reagisce platealmente contro un avversario: l'arbitro non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso diretto. In dieci uomini e con i ritmi estivi che gravano sulle gambe, il Sassuolo crolla verticalmente nei dieci minuti finali. Salta sal salire in cattedra Gonzalez, che tra l'83' e l'87' realizza una tripletta fulminea sfruttando ogni spazio concesso dalla difesa emiliana.
Un KO pesante nel punteggio che servirà da lezione ad Aquilani in vista del prossimo test di sabato contro l'Augusta e dell'esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Cesena.
Il tabellino
SASSUOLO-CELTA
Reti: 22’ pt Iago Aspas (CV), 57’ Bakola (S), 82’ Gonzalez (CV), 85’ Gonzalez (CV), 87’ Gonzalez (CV)
Sassuolo: Muric (19’st Turati); Missori (19’st Ciervo), Odenthal, Macchioni, Cinquegrano; Matic (1’st Bakola), Lipani (83’ Nuamah), Adzic (79’ Di Bitonto); Volpato (79’ Iannoni), Pinamonti (19’st Bowie), Lauriente. A disposizione: Nyarko, Zacchi, Antiste, Moro, Pierini, Alvarez, Vezzosi, Kulla, Thorstvedt All.: Alberto Aquilani
Celta Vigo: Radu; Carreira, M. Alonso (79’ Alvaro), Yoel Lago, Javi Rguez (1’st Starfelt), Javi Rueda (79’ Anxo), M. Roman, Febas (60’ Hugo); Williot (60’ Antanon), Iago Aspas (60’ Burcio), Jutgla (1’st Gonzalez). A disposizione: Ivan Villar, Coke, Faye, P. Duran, Galan, El-Abdellaoui All: Claudio Giráldez
Arbitro: Rashed İbrahim sez. Imola
Assistenti: Corbelli Federico Sez. Rimini | Ricci Mattia Sez. Rimini
Note: Espulso al min. 76 Lauriente