Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il Celta cala il poker: Sassuolo travolto 4-1 al Ricci

Il Celta cala il poker: Sassuolo travolto 4-1 al Ricci

Una ingenuità dell'esterno francese costa carissimo ai neroverdi di Aquilani: dopo il pareggio di Bakola, l'espulsione spalanca la strada alla tripletta lampo di Gonzales che chiude l'amichevole

2 minuti di lettura
Serata amara allo Stadio Ricci per il Sassuolo di Alberto Aquilani, sconfitto per 4-1 nell'amichevole internazionale contro gli spagnoli del Celta Vigo. Un test di alto livello che ha mostrato ottimi spunti per oltre un'ora, prima che un blackout nervoso nel finale compromettesse l'intero match.
La gara si mette subito in salita per i neroverdi, che al 22' subiscono il gol dello svantaggio firmato dal solito intramontabile Iago Aspas. Nella ripresa, però, il Sassuolo entra in campo con un piglio diverso e al 57' trova il meritato pareggio: splendido assist di Lipani e inserimento vincente del giovane Bakola per l'1-1.
L'episodio che cambia la partita arriva al 76'. Armand Laurienté subisce un brutto fallo e reagisce platealmente contro un avversario: l'arbitro non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso diretto. In dieci uomini e con i ritmi estivi che gravano sulle gambe, il Sassuolo crolla verticalmente nei dieci minuti finali. Salta sal salire in cattedra Gonzalez, che tra l'83' e l'87' realizza una tripletta fulminea sfruttando ogni spazio concesso dalla difesa emiliana.
Un KO pesante nel punteggio che servirà da lezione ad Aquilani in vista del prossimo test di sabato contro l'Augusta e dell'esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Cesena.

Il tabellino
SASSUOLO-CELTA
Spazio ADV dedicata a novisad
VIGO 1-4

Reti: 22’ pt Iago Aspas (CV), 57’ Bakola (S), 82’ Gonzalez (CV), 85’ Gonzalez (CV), 87’ Gonzalez (CV)

Sassuolo: Muric (19’st Turati); Missori (19’st Ciervo), Odenthal, Macchioni, Cinquegrano; Matic (1’st Bakola), Lipani (83’ Nuamah), Adzic (79’ Di Bitonto); Volpato (79’ Iannoni), Pinamonti (19’st Bowie), Lauriente. A disposizione: Nyarko, Zacchi, Antiste, Moro, Pierini, Alvarez, Vezzosi, Kulla, Thorstvedt All.: Alberto Aquilani

Celta Vigo: Radu; Carreira, M. Alonso (79’ Alvaro), Yoel Lago, Javi Rguez (1’st Starfelt), Javi Rueda (79’ Anxo), M. Roman, Febas (60’ Hugo); Williot (60’ Antanon), Iago Aspas (60’ Burcio), Jutgla (1’st Gonzalez). A disposizione: Ivan Villar, Coke, Faye, P. Duran, Galan, El-Abdellaoui All: Claudio Giráldez
Arbitro: Rashed İbrahim sez. Imola
Assistenti: Corbelli Federico Sez. Rimini | Ricci Mattia Sez. Rimini
Note: Espulso al min. 76 Lauriente

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Roadhouse

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti F1, Norris in pole a Budapest: Leclerc secondo, Hamilton quinto

F1, Norris in pole a Budapest: Leclerc secondo, Hamilton quinto

Formula 1, Norris vince in Ungheria davanti a Verstappen e Antonelli. Male le due Ferrari

Formula 1, Norris vince in Ungheria davanti a Verstappen e Antonelli. Male le due Ferrari

Antonelli conquista ancora la pole in Belgio davanti a Verstappen

Antonelli conquista ancora la pole in Belgio davanti a Verstappen

Formula 1: Antonelli vince in Belgio davanti alla Ferrari di Leclerc, Hamilton quarto

Formula 1: Antonelli vince in Belgio davanti alla Ferrari di Leclerc, Hamilton quarto

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Prima categoria, la neopromossa Novese guarda ancora in alto

Prima categoria, la neopromossa Novese guarda ancora in alto

Dilettanti, le amichevoli delle squadre modenesi già definite

Dilettanti, le amichevoli delle squadre modenesi già definite

Europei nuoto di fondo, Paltrinieri quarto nella 10 km a Parigi

Europei nuoto di fondo, Paltrinieri quarto nella 10 km a Parigi

Prima categoria, la Mirandolese vuole fare la voce grossa

Prima categoria, la Mirandolese vuole fare la voce grossa