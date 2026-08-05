Il Celta cala il poker: Sassuolo travolto 4-1 al Ricci

Serata amara allo Stadio Ricci per il Sassuolo di Alberto Aquilani, sconfitto per 4-1 nell'amichevole internazionale contro gli spagnoli del Celta Vigo. Un test di alto livello che ha mostrato ottimi spunti per oltre un'ora, prima che un blackout nervoso nel finale compromettesse l'intero match.La gara si mette subito in salita per i neroverdi, che al 22' subiscono il gol dello svantaggio firmato dal solito intramontabile Iago Aspas. Nella ripresa, però, il Sassuolo entra in campo con un piglio diverso e al 57' trova il meritato pareggio: splendido assist di Lipani e inserimento vincente del giovane Bakola per l'1-1.L'episodio che cambia la partita arriva al 76'. Armand Laurienté subisce un brutto fallo e reagisce platealmente contro un avversario: l'arbitro non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso diretto. In dieci uomini e con i ritmi estivi che gravano sulle gambe, il Sassuolo crolla verticalmente nei dieci minuti finali. Salta sal salire in cattedra Gonzalez, che tra l'83' e l'87' realizza una tripletta fulminea sfruttando ogni spazio concesso dalla difesa emiliana.Un KO pesante nel punteggio che servirà da lezione ad Aquilani in vista del prossimo test di sabato contro l'Augusta e dell'esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Cesena.SASSUOLO-CELTAVIGO 1-4Reti: 22’ pt Iago Aspas (CV), 57’ Bakola (S), 82’ Gonzalez (CV), 85’ Gonzalez (CV), 87’ Gonzalez (CV)Sassuolo: Muric (19’st Turati); Missori (19’st Ciervo), Odenthal, Macchioni, Cinquegrano; Matic (1’st Bakola), Lipani (83’ Nuamah), Adzic (79’ Di Bitonto); Volpato (79’ Iannoni), Pinamonti (19’st Bowie), Lauriente. A disposizione: Nyarko, Zacchi, Antiste, Moro, Pierini, Alvarez, Vezzosi, Kulla, Thorstvedt All.: Alberto AquilaniCelta Vigo: Radu; Carreira, M. Alonso (79’ Alvaro), Yoel Lago, Javi Rguez (1’st Starfelt), Javi Rueda (79’ Anxo), M. Roman, Febas (60’ Hugo); Williot (60’ Antanon), Iago Aspas (60’ Burcio), Jutgla (1’st Gonzalez). A disposizione: Ivan Villar, Coke, Faye, P. Duran, Galan, El-Abdellaoui All: Claudio GiráldezArbitro: Rashed İbrahim sez. ImolaAssistenti: Corbelli Federico Sez. Rimini | Ricci Mattia Sez. RiminiNote: Espulso al min. 76 Lauriente