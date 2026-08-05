Prima categoria, la neopromossa Novese guarda ancora in alto

Come ormai da consuetudine, la Novese ha presentato la sua rosa in occasione della Festa della Birra di Novi.
Confermato buona parte del blocco che ha vinto al fotofinish lo scorso campionato di Seconda categoria. Innesti mirati per garantire a
mister Mazzola una rosa competitiva.
Dirigenza
Presidente: Federico Gialdi; Vicepresidente e Direttore Sportivo: Gabriele Tasselli; Team Manager: Francesco Cimmino;
Dirigenti: Francesco Pellacani, Paolo Magnanini, Roberta Stacchezzini, Fausto Veneri, Germano Nicolini; Massaggiatore: Cesare Costa;
Allenatore: Matteo Mazzola (Promosso da ruolo di vice); Vice Allenatore: Claudio Marchetti (Nuovo); Preparatore Atletico: Claudio Foroni
(Confermato); Preparatore Portieri: Giacinto Ruggiero (Confermato).
La rosa
Portieri: Andrea Galeazzi (‘02), Mattia Ruggiero (‘94, Moglia), Federico Alfieri (‘97), Mattia De Scisciolo (‘07, Juniores).
Difensori: Matteo Caramaschi (‘01), Antonio Di Marzo (‘02), Niccolo Frau (‘02, Cavezzo), Andrea Galli (‘01), Sabato Marco (‘98), Leonardo
Mazzali (‘02), Riccardo Navi (‘01), Mattia Paltrinieri (‘01), Nicholas Posponi (‘00, Riese), Cesare Ziliani (‘91, Rolo), Davide Negri (‘07, Juniores).
Centrocampisti: Davide Di Clemente (‘98), Giuseppe Franco (‘95, Medolla San Felice), Alessandro Leporati (‘97), Alessandro Luppi (‘02,
Cavezzo), Riccardo Magri (‘02), Francesco Malagoli (‘04, United Carpi), Leonardo Pagliani (‘91), Mario Carrera (‘09, Juniores), Tommaso
Fontana (‘06, Medolla San Felice).
Attaccanti: Eduardo Marco Boccher (‘95, Mirandolese), Adem Chhida (‘04), Francesco Equabile (‘99), Salvatore Stabile (‘00), Alessio Amura
(‘07, Juniores), Vincenzo Ferrara (‘08, Juniores)
Matteo Pierotti