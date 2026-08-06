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Splendida medaglia di Bronzo per Paltrinieri nella 5 km a Parigi

Splendida medaglia di Bronzo per Paltrinieri nella 5 km a Parigi

‘Mi diverto ancora. Le risposte in vista di Los Angeles stanno arrivando’

1 minuto di lettura

Gregorio Paltrinieri ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella 5 km maschile di nuoto agli Europei di nuoto a Parigi nelle acque della Senna. Oro al tedesco Florian Wellbrock. Medaglia d'argento per l'ungherese David Betlehem.Quinto posto per l'altro azzurro Domenico Acerenza davanti a Marcello Guidi, sesto.

‘E' stata una gara durissima, ho fatto tanta fatica in mezzo, sono molto contento anche se non sono riuscito a riprendere i due in testa. Ieri ho fatto degli errori da persona più che da atleta, ho perso la fiducia e i punti di riferimenti’. E' felice Gregorio Paltrinieri. ‘Oggi - ammette l'azzurro - ho cercato di resistere e ho portato casa un risultato migliore. Tutti mi dicono che sono il loro idolo, tutto quello che ho fatto ha alzato il livello e mi diverto ancora. Le risposte in vista di Los Angeles stanno arrivando’.

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