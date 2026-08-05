Modena al buio, per il Comune era tutto risolto, per Edison ci vorranno mesi: i cittadini in mezzo

L’inedito scontro tra il nuovo gestore (Edison) e il vecchio gestore (Hera Luce) sui problemi relativi alla illuminazione pubblica a Modena, è certamente curioso dal punto di vista politico, ma non tocca il punto chiave della questione. Al di là delle colpe di ieri e di oggi, quando i modenesi potranno riavere il proprio centro storico illuminato?

La domanda ha ricevuto due risposte difformi.

Il Comune di Modena pochi giorni fa con un comunicato ufficiale ha detto che sono in corso ‘molte operazioni che riguardano il centro storico a partire da piazza Roma e dalle vie Campanella, Modonella, Santa Margherita, Fonteraso, Castellaro, Del Teatro, Donzi e Gherarda, oltre a vicolo Squallore, dove i tecnici hanno già individuato il guasto e che a breve torneranno ad essere perfettamente illuminate. Iniziati anche i sopralluoghi per individuare con precisione e risolvere i problemi agli impianti di piazza San Domenico, vicolo Caselline e delle vie Nazario Sauro, Ganaceto, Cerca e Cardinal Morone’. Parole ottimiste che però stridono con quelle di oggi di Edison secondo cui ‘gli interventi attualmente in corso hanno l'obiettivo di ripristinare nel più breve tempo possibile il funzionamento degli impianti ogniqualvolta si verificano anomalie, pur nella consapevolezza che la risoluzione strutturale delle criticità

richiederà un progressivo percorso di riqualificazione della rete che sarà avviato nei prossimi mesi’.

E’ evidente che Modena non può permettersi di aspettare mesi per avere la garanzia di essere illuminata, anche e soprattutto nella consapevolezza di quanto la illuminazione pubblica rivesta un ruolo importante sul fronte sicurezza.

Il tema quindi oggi non è quello di ricercare colpe o di analizzare le scelte fatte, ci sarà tempo per questo, ma bisogna risolvere in fretta il problema. Il compito dell’amministrazione comunale sarebbe quello di rispondere coi fatti alle giuste rimostranze dei cittadini, perché la ‘era nuova’ annunciata da Mezzetti non può trasformarsi in un ritorno al passato.

Giuseppe Leonelli