Fiorano Modenese, l'ok quasi definitivo al nuovo PUG

La Giunta comunale di Fiorano Modenese ha approvato la delibera n. 72, con la quale viene formalmente assunta la proposta del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), redatta ai sensi della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 24/2017.L'assunzione del PUG segna il compimento del percorso di elaborazione tecnica e analitica avviato negli ultimi anni, destinato a sostituire i precedenti strumenti urbanistici comunali (PSC e RUE) per delineare la visione strategica, ecologica e strutturale della città nei prossimi decenni.Il nuovo PUG mette al centro della pianificazione: la tutela dell'ambiente e del paesaggio, la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione del territorio urbanizzato. Lo strumento definisce le invarianti strutturali e le linee di sviluppo della comunità, lungo tre direttrici: la qualità urbana, la sicurezza dal punto di vista idraulico e anche per contrastare le ondate di calore e l'efficientamento dei servizi, guardando con attenzione al trend demografico dei prossimi anni.

La proposta assunta è il risultato di un intenso lavoro coordinato dall'Ufficio di Piano e dal raggruppamento di professionisti incaricati, in un percorso rigoroso condiviso con cittadini, Enti e Comuni del distretto, passaggio fondamentale per l'assetto e lo sviluppo del territorio di Fiorano Modenese.

Il documento proseguirà il suo iter approvativo, dopo la comunicazione al Consiglio comunale con la pubblicazione ufficiale BURERT da settembre.Dopo la pubblicazione partiranno i 60 o 90 giorni per le osservazioni ufficiali. L'Amministrazione ha previsto l'avvio delle pubblicazioni tenendo conto della pausa estiva, così da garantire termini dilatati e pienamente accessibili per permettere a tutti i cittadini, tecnici e associazioni di prendere visione del piano conoscere meglio questo strumento di futuro governo del territorio. Tutti gli atti e gli elaborati sono consultabili sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente / Pianificazione e governo del territorio – PUG.

'L'assunzione del Piano Urbanistico Generale rappresenta una tappa storica e decisiva per Fiorano Modenese. Con questo atto tracciamo le coordinate della Fiorano del futuro: una città più sostenibile, capace di rigenerarsi senza consumare nuovo suolo, attenta alla qualità dell'ambiente e pronta ad affrontare le sfide demografiche, della transizione ecologica ed economica. È il frutto di un lungo lavoro di analisi tecnica e di ascolto del territorio.» sottolinea Marco Biagini, sindaco di Fiorano Modenese.'

Nella foto, vista dell'alto di Fiorano Modenese