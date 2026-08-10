Si chiama Lotus, ed è la nuova unità cinofila della PL di Modena

Un nuovo collega a quattro zampe, il pastore tedesco grigione di poco più di due anni Lotus, da settembre entra a far parte del Comando della Polizia locale di Modena aggiungendosi a Pit, pastore belga malinois in servizio dal 2020.

È stata approvata con una delibera di Giunta l’acquisizione di un’ulteriore Unità cinofila composta dall'animale addestrato e da un veicolo di servizio, un Toyota Proace City allestito ad uso esclusivo di Polizia e dotato dei sistemi di sicurezza necessari per il trasporto del cane. Il veicolo e il cane entrano quindi a far parte del patrimonio dei beni mobili del Comune di Modena per l’anno 2026, assegnati al Comando della Polizia locale.

Così come avviene per Pit, anche la nuova Unità cinofila verrà impiegata per i controlli di prevenzione e di controllo, svolti sia d'iniziativa, che in supporto alle attività delegate dall'autorità giudiziaria.

Da gennaio ad oggi Pit è stato protagonista di 153 servizi che hanno portato al sequestro di quasi due chili di sostanze stupefacenti di varie tipologie. Pit e la sua conduttrice affiancano il personale delle varie unità operative nelle attività di controllo del territorio e di ricerca con particolare attenzione ai parchi cittadini, presso gli istituti scolastici, nelle zone rosse, presso la stazione ferroviaria e delle autocorriere, presso istituti di accoglienza, nello sgombero di stabili occupati abusivamente o insediamenti non autorizzati. Inoltre, svolge attività didattica e dimostrativa rivolta alla prevenzione e contrasto al consumo di sostanze stupefacenti.



Nella foto, il cane PIT che attualmente costituisce l'unità cinofila della Polizia Locale di Modena. Sarà presto affiancato da Lotus