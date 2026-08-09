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Laureati Medicina e Infermieristica Unimore: disoccupazione a zero

Laureati Medicina e Infermieristica Unimore: disoccupazione a zero

Il dato emerge dall'ufficializzazione dell'aumento dei posti sia in medicina (+70 rispetto allo scorso anno), e infermieristica (+30).

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Per l’anno accademico 2026/2027 salgono a 305 i posti potenziali per Medicina e Chirurgia, 75 in più rispetto allo scorso anno. Aumentano di 30 posti anche le disponibilità per Infermieristica a Modena e di 8 quelle per la Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche.

Unimore rafforza la propria offerta formativa nell’area medica e sanitaria aumentando in modo significativo i posti disponibili per Medicina e Chirurgia e Infermieristica e, parallelamente, investendo sull’ampliamento degli spazi destinati alla didattica e alla vita universitaria.

Per l’anno accademico 2026/2027 il potenziale formativo del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia sale infatti a 305 posti, 75 in più rispetto ai 230 complessivamente disponibili lo scorso anno, con un incremento del 32%.


L’ampliamento dell’offerta formativa arriva in un momento particolarmente positivo per il Corso di Laurea. Nella Classifica Censis delle Università italiane 2026/2027, Medicina e Chirurgia di

Unimore ottiene infatti 109 punti su 110 nell’indicatore relativo alla progressione delle carriere, collocandosi al secondo posto nazionale tra gli Atenei statali, a un solo punto dall’Università di Milano-Bicocca.

L’indicatore misura la capacità dell’Ateneo di accompagnare studentesse e studenti lungo un percorso regolare fino al conseguimento della laurea, considerando sia la quota di iscritti che non supera la durata normale del

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corso sia quella dei laureati che consegue il titolo nei tempi previsti.

“L’ottimo risultato dell’indicatore rappresenta il frutto di un intenso e complesso lavoro organizzativo di integrazione tra didattica frontale, tirocini e sessioni d’esame e dal supporto allo studio offerto agli studenti. Siamo molto soddisfatti del risultato attribuibile al lavoro svolto da tutto il Corso di Laurea. L’incremento importante dell’offerta formativa rappresenta per noi un’ulteriore sfida; ci impegneremo per mantenere alto l’indicatore, la qualità dell’offerta didattica e dei tirocini e complessivamente la posizione del nostro Ateneo nelle classiche nazionali, lavorando in sinergia con le opere di sostenibilità e le scelte strategiche di Ateneo.” – commenta la Prof.ssa Annarita Pecchi, Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

L’aumento della capacità formativa riguarda anche i corsi di laurea in Infermieristica. Per l’anno accademico 2026/2027 Unimore mette a disposizione complessivamente 30 posti in più, con una crescita di circa il 10,5% rispetto all’anno precedente.


L’incremento interessa in particolare la sede di Modena, dove i posti passano da 160+2 a 190+2, con una crescita di circa il 18,5%. Rimane invariata la disponibilità per la sede di Reggio Emilia, con 120+4 posti.

Una crescita che si accompagna a risultati particolarmente positivi sul fronte della qualità della formazione.

Il 100% degli studenti si dichiara complessivamente soddisfatto del Corso di Studio e del materiale didattico messo a disposizione, mentre il 99% esprime soddisfazione per l’esperienza di tirocinio e per il rapporto con i docenti.

Molto significativo anche il dato relativo all’ingresso nel mondo del lavoro: il tasso di disoccupazione dei laureati è pari allo 0%, a conferma della forte richiesta di professionisti infermieri da parte del sistema sanitario.

Unimore rafforza inoltre la formazione infermieristica avanzata. Per il 2026/2027 aumentano di 8 unità i posti complessivamente disponibili nelle Lauree Magistrali in Scienze Infermieristiche, pari a una crescita di circa il 9,1% rispetto all’anno precedente.


In particolare, per la Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche Specialistiche nelle Cure Primarie e Infermieristica di Famiglia e Comunità, nella sede di Modena, i posti passano da 38+2 a 46+2, con un incremento del 20%. Restano invece invariati i 46+2 posti della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche – Profilo Infermieristico nella sede di Reggio Emilia.

L’ampliamento dei posti disponibili si inserisce in una strategia più ampia con cui Unimore intende accompagnare la crescita della propria comunità studentesca attraverso un parallelo potenziamento di strutture, servizi e spazi per la didattica.


“L’incremento dei posti nei corsi dell’area medica e infermieristica rappresenta una risposta concreta alla crescente necessità di professionisti qualificati da parte del sistema sanitario.

È una crescita che Unimore sta programmando con grande attenzione alla qualità della formazione e alla sostenibilità dell’offerta didattica. Per questo l’aumento del numero degli studenti procede insieme al potenziamento degli spazi e dei servizi. L’obiettivo è ampliare le opportunità di accesso mantenendo elevata la qualità dei percorsi formativi e dell’esperienza universitaria” – aggiunge la Prof.ssa Annalisa Bargellini, Delegata della Rettrice per la Didattica nell’area medica.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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