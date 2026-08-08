Malore in mare: è morto a 19 anni Tommaso Ugolini, nipote del consigliere regionale Elena

Tragedia in Salento: il 19enne Tommaso Ugolini, è morto nel pomeriggio di ieri in mare a Gallipoli, la causa della morte sarebbe un malore. Il ragazzo è figlio del chirurgo Giampaolo Ugolini, direttore dell’unità operativa di Chirurgia dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, e nipote della consigliera regionale Elena Ugolini.

‘Una giovane vita che si spezza è un dolore profondo per la famiglia, gli amici, la comunità di cui faceva parte. A Giampaolo ed Elena Ugolini e ai loro cari esprimo, anche a nome della Giunta regionale, il cordoglio per la scomparsa del giovane figlio e nipote Tommaso. Ci stringiamo a loro commossi e colpiti da questo lutto’. Così il presidente della Regione, Michele de Pascale.