Controlli di Polizia a Carpi: 90 persone identificate in una mattina

La Polizia di Stato ha effettuato in mattinata un servizio straordinario di controllo del territorio nella città di Carpi, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, dell'immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L'attività, svolta da personale del Commissariato di P.S. Carpi, con il concorso di unità moto montate della Polizia Locale dell'Unione Terre D'Argine e il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, ha interessato tutto il centro storico, i quartieri residenziali e i principali parchi della città con particolare attenzione alla zona di via Lago di Bolsena, al quartiere Cibeno-Pile e alle zone limitrofe.

Le pattuglie impiegate hanno garantito una presenza costante e visibile sul territorio, sia mediante controlli dinamici, con frequenti passaggi nelle aree monitorate, sia tramite soste mirate nei punti ritenuti maggiormente sensibili.

Complessivamente sono state identificate 90 persone, di cui 20 cittadini stranieri, e sono stati controllati 35 veicoli, con la predisposizione di posti di controllo ad hoc lungo le principali arterie stradali, in ingresso e uscita dalla città, per il monitoraggio dei flussi veicolari. Effettuate verifiche, estese agli avventori, presso due esercizi pubblici in zona stadio.