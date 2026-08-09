Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Controlli di Polizia a Carpi: 90 persone identificate in una mattina

Controlli di Polizia a Carpi: 90 persone identificate in una mattina

L'operazione ha interessato tutto il centro storico, i quartieri residenziali e i parchi, con particolare attenzione alla zona di via Lago di Bolsena

1 minuto di lettura

La Polizia di Stato ha effettuato in mattinata un servizio straordinario di controllo del territorio nella città di Carpi, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, dell'immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L'attività, svolta da personale del Commissariato di P.S. Carpi, con il concorso di unità moto montate della Polizia Locale dell'Unione Terre D'Argine e il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, ha interessato tutto il centro storico, i quartieri residenziali e i principali parchi della città con particolare attenzione alla zona di via Lago di Bolsena, al quartiere Cibeno-Pile e alle zone limitrofe.

Le pattuglie impiegate hanno garantito una presenza costante e visibile sul territorio, sia mediante controlli dinamici, con frequenti passaggi nelle aree monitorate, sia tramite soste mirate nei punti ritenuti maggiormente sensibili.

Complessivamente sono state identificate 90 persone, di cui 20 cittadini stranieri, e sono stati controllati 35 veicoli, con la predisposizione di posti di controllo ad hoc lungo le principali arterie stradali, in ingresso e uscita dalla città, per il monitoraggio dei flussi veicolari. Effettuate verifiche, estese agli avventori, presso due esercizi pubblici in zona stadio.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Lite tra due con coltello, un ferito, denunciato dalla Polizia un 46enne

Lite tra due con coltello, un ferito, denunciato dalla Polizia un 46enne

Nuoto di fondo, Italia d’argento con Paltrinieri nella staffetta mista agli Europei di Parigi

Nuoto di fondo, Italia d’argento con Paltrinieri nella staffetta mista agli Europei di Parigi

Carpi, scoperti 14 lavoratori extracomunitari completamente in nero in una sartoria

Carpi, scoperti 14 lavoratori extracomunitari completamente in nero in una sartoria

Vispo: la piazza di Carpi si trasforma in villaggio dello sport

Vispo: la piazza di Carpi si trasforma in villaggio dello sport

Carpi, corsie di ospedale a più di 30 gradi per malfunzionamento climatizzazione

Carpi, corsie di ospedale a più di 30 gradi per malfunzionamento climatizzazione

Lite con coltello all'R-Nord: denunciato uomo di 27 anni

Lite con coltello all'R-Nord: denunciato uomo di 27 anni

Spazio ADV dedicata a La Bella Sfilza
Articoli più Letti Castelvetro, abbattimento delle croci sul Monte Tre Croci. Il Comune: 'Sconcerto e rammarico'

Castelvetro, abbattimento delle croci sul Monte Tre Croci. Il Comune: 'Sconcerto e rammarico'

Sagre e feste in provincia di Modena: gli appuntamenti fuori città

Sagre e feste in provincia di Modena: gli appuntamenti fuori città

Bassa modenese: violenta grandinata, danni per milioni in pochi minuti

Bassa modenese: violenta grandinata, danni per milioni in pochi minuti

Week end fuori Modena: gli eventi in provincia

Week end fuori Modena: gli eventi in provincia

Articoli Recenti San Felice festeggia i 100 anni di Aide Facchini 

San Felice festeggia i 100 anni di Aide Facchini 

Gli appuntamenti del fine settimana fuori Modena, tra feste e sagre

Gli appuntamenti del fine settimana fuori Modena, tra feste e sagre

Zocca, furto allo stand della Pro Loco, l'autore è un 19enne di Marano

Zocca, furto allo stand della Pro Loco, l'autore è un 19enne di Marano

Fondazione Fossoli: ad agosto aperture estive e visite guidate speciali

Fondazione Fossoli: ad agosto aperture estive e visite guidate speciali