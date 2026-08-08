Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Nuoto di fondo, Italia d’argento con Paltrinieri nella staffetta mista agli Europei di Parigi

Nuoto di fondo, Italia d’argento con Paltrinieri nella staffetta mista agli Europei di Parigi

‘Sono contento dell’argento, è stata una bella staffetta e ci siamo divertiti‘

2 minuti di lettura

L’Italia è medaglia d’argento nella staffetta mista degli Europei di nuoto in acque libere, andata in scena lungo la Senna, a Parigi. La veneta Barbara Pozzobon (Fiamme Oro / Hydros Usd – Oderzo), la toscana Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro / Canottieri Napoli), il sardo Marcello Guidi (Fiamme Oro / RN Cagliari) e il carpigiano Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coopernuoto) si arrendono solamente alla Germania di Ackermann, Gose, Klemet e Wellbrock. Gli azzurri toccano l’arrivo con due secondi di ritardo rispetto ai tedeschi (medaglia d’oro).

Il bronzo va invece all’Ungheria di Fabian, Farkas, Rasovszky e Betlehem, subito a ridosso dell’Italia. Quest’ultimo ha provato la rimonta su Wellbrock assieme a Paltrinieri, ma il tedesco è bravo a gestire il vantaggio di circa dieci secondi conquistato nella terza frazione da Klemet. Si tratta della ventunesima medaglia per gli azzurri nella kermesse continentale di Parigi, la settima arrivata dalla Senna e dal nuoto di fondo.

“Sono contento dell’argento, è stata una bella staffetta e ci siamo divertiti. Nel finale ho provato a superare Wellbrock ma c’era poco spazio per andare avanti. Con Betlehem non ci siamo dati fastidio per risalire, poi nell’ultimo lato abbiamo fatto la nostra gara”. Così, ai microfoni di Rai Sport, Gregorio Paltrinieri. “È stato un Europeo molto impegnativo, vado via con un po’ di rammarico e per come ho gestito alcune cose, ma fa parte delle gare. Sicuramente non posso recriminare: ho fatto alcuni errori. Sulle gare in vasca devo parlarne con Fabrizio (Antonelli, ndr.). La mia idea è di non farle, perché non le abbiamo preparate“, aggiunge il 31enne di Carpi

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Roadhouse

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Carpi, scoperti 14 lavoratori extracomunitari completamente in nero in una sartoria

Carpi, scoperti 14 lavoratori extracomunitari completamente in nero in una sartoria

Vispo: la piazza di Carpi si trasforma in villaggio dello sport

Vispo: la piazza di Carpi si trasforma in villaggio dello sport

Splendida medaglia di Bronzo per Paltrinieri nella 5 km a Parigi

Splendida medaglia di Bronzo per Paltrinieri nella 5 km a Parigi

Carpi, corsie di ospedale a più di 30 gradi per malfunzionamento climatizzazione

Carpi, corsie di ospedale a più di 30 gradi per malfunzionamento climatizzazione

Nuovo Ospedale di Carpi: avanti con l'iter, Conferenza dei servizi entro l'autunno

Nuovo Ospedale di Carpi: avanti con l'iter, Conferenza dei servizi entro l'autunno

Tragedia sulla A22 tra Carpi e Campogalliano: muore 46enne di Formigine

Tragedia sulla A22 tra Carpi e Campogalliano: muore 46enne di Formigine

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti F1, Norris in pole a Budapest: Leclerc secondo, Hamilton quinto

F1, Norris in pole a Budapest: Leclerc secondo, Hamilton quinto

Formula 1, Norris vince in Ungheria davanti a Verstappen e Antonelli. Male le due Ferrari

Formula 1, Norris vince in Ungheria davanti a Verstappen e Antonelli. Male le due Ferrari

Antonelli conquista ancora la pole in Belgio davanti a Verstappen

Antonelli conquista ancora la pole in Belgio davanti a Verstappen

Formula 1: Antonelli vince in Belgio davanti alla Ferrari di Leclerc, Hamilton quarto

Formula 1: Antonelli vince in Belgio davanti alla Ferrari di Leclerc, Hamilton quarto

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Prima categoria, il Rivara punta ai playoff

Prima categoria, il Rivara punta ai playoff

Dilettanti, i gironi delle modenesi

Dilettanti, i gironi delle modenesi

Il Celta cala il poker: Sassuolo travolto 4-1 al Ricci

Il Celta cala il poker: Sassuolo travolto 4-1 al Ricci

Prima categoria, la neopromossa Novese guarda ancora in alto

Prima categoria, la neopromossa Novese guarda ancora in alto