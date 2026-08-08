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Prima categoria, il Rivara punta ai playoff

Prima categoria, il Rivara punta ai playoff

Tanti arrivi per la formazione di mister Bergamaschi

1 minuto di lettura

Il Rivara, dopo la bella stagione passata, vuole i playoff in Prima categoria e lo fa con tanti arrivi.

Lo staff

Presidente: Reggiani Mauro, vicepresidente Zucchelli Giovanni, direttore generale Corazzari Giuseppe, ds Grossi Matteo, segretario Roversi Simone dirigente Ansaloni Gianni, Molinari Mauro, Monari, Mario, Grossi Stefano, Ferri Mauro, team manager, dirigente, addetto stampa Diegoli Fabio, all. Bergamaschi Daniele (c), vice all. Romano Pasquale, Preparatore atletico: Bergamini Alan. Preparatore portieri: Bonavita Giorgio, Bonfatti Davide. Team manager: Braghiroli Fabio. Collaboratore tecnico: Meschieri Riccardo.

La rosa

Portieri: Panzs Davide (‘05), Martini Maurizio (‘06 Crevalcore), Bonfatti Davide (‘90 svincolato).

Difensori: Bavieri Marco (‘95 svincolato), Cappuccio Andrea (‘02), El Gourche Jalal (‘01 Ravarino), Facchini Andrea (‘03), Goldoni Andrea (‘94), Luppi Michele (‘97), Monesi Alessio (‘04), Occhiali Samuele (‘06 Quistello), Vuocolo Fabio (‘85 Cabassi).

Centrocampisti: Acanfora Giovanni (‘03 Camposanto), Adsaoui Noureddine (‘98), Gasparini Francesco (‘02), Lugli Edoardo (‘07 Mirandolese), Luppi Riccardo (‘00), Massaretti Stefano (‘97), Poletti Filippo (‘04), Ragazzi Marco (‘92 J.Finale), Zacchi Mattia (‘03). Attaccanti: El Madi Mohamed (‘90 Levizzano), Malagoli Marco (‘98), Mendetta Jacopo (‘03 Svincolato), Perdichizzi Giuseppe (‘99 Quistello

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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