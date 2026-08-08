Ha compiuto 100 anni sabato 8 agosto, la sanfeliciana Aide Facchini che adesso vive tra San Felice sul Panaro e Cavezzo. Afesteggiare la neocentenaria è stato anche il sindaco di San Felice Michele Goldoni che le ha fatto visita, anche se la vera festa si è svolta nella serata dell’8 agosto al Giardino Botanico “La Pica”, dove Aide ha spento cento candeline circondata dall’affetto della figlia Leonella Rebecchi, di amici e parenti. Aide Facchini è nata a San Felice, ha vissuto per diversi anni a Mortizzuolo e poi sempre a San Felice. È rimasta vedova nel 2007 dopo 50 anni di matrimonio con Carlo Rebecchi. Da giovane ha lavorato anche in risaia, poi ha fatto la parrucchiera. È ancora lucidissima e ricorda i numeri di cellulare a memoria, cosa che non si può certo dire di persone ben più giovani di lei. Durante il giorno ricama a mano, ancora senza occhiali, guarda la televisione e telefona alle amiche, perché ha ancora delle amiche una delle quali, poco tempo, fa ha compiuto 100 anni. Dice che non c'è un segreto per la sua longevità, ma pensa che uno stile di vita corretto e un po' di ottimismo, oltre che naturalmente alla fortuna, possano essere di aiuto.
San Felice festeggia i 100 anni di Aide Facchini
Durante il giorno ricama a mano, ancora senza occhiali, guarda la televisione e telefona alle amiche
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