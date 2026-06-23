San Felice, Adele Traettino ha spento 101 candeline

I 100 anni non ha potuto festeggiarli nel 2025 perché ricoverata in ospedale, ma si è rifatta alla grande lo scorso 22 giugno, con figli, parenti, conoscenti e la visita del sindaco Michele Goldoni e del vicesindaco Gian Paolo Cirelli. Stiamo parlando della sanfeliciana Adele Traettino che ha spento la bellezza di 101 candeline. Una vita la sua, davvero avventurosa. Nata a Castel Volturno (Caserta), ha trascorso la bellezza di 11 anni a Londra, per un anno ospite di un fratello e per 10 assieme al marito Marcello Iossa, scomparso nel 2006. E proprio in Inghilterra sono nati 4 dei suoi cinque figli: Pasquale, Antonio (che oggi vive con lei), Anita e Rita, mentre Raffaella è l’unica nata in Italia. A Londra il marito lavorava come aiuto infermiere in ospedale, mentre Adele faceva la sarta per conto di una facoltosa famiglia. Nel 1967 il ritorno a San Felice, dove il marito aveva i propri fratelli. Qui per diversi anni Adele ha gestito un negozio di alimentari, mentre Marcello lavorava alla Rilus. Adele è sempre stata molto religiosa e finché ha potuto ha frequentato con assiduità la chiesa di Rivara. Il segreto della sua longevità è da ricercare nella vicinanza e nell’affetto della famiglia, con figli e nipoti che la vanno a visitare spessissimo. Ancora molto lucida, di recente ha scoperto la musica che programma da sola utilizzando Alexa, l’assistente vocale, svariando tra generi musicali diversi.