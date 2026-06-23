I 100 anni non ha potuto festeggiarli nel 2025 perché ricoverata in ospedale, ma si è rifatta alla grande lo scorso 22 giugno, con figli, parenti, conoscenti e la visita del sindaco Michele Goldoni e del vicesindaco Gian Paolo Cirelli. Stiamo parlando della sanfeliciana Adele Traettino che ha spento la bellezza di 101 candeline. Una vita la sua, davvero avventurosa. Nata a Castel Volturno (Caserta), ha trascorso la bellezza di 11 anni a Londra, per un anno ospite di un fratello e per 10 assieme al marito Marcello Iossa, scomparso nel 2006. E proprio in Inghilterra sono nati 4 dei suoi cinque figli: Pasquale, Antonio (che oggi vive con lei), Anita e Rita, mentre Raffaella è l’unica nata in Italia. A Londra il marito lavorava come aiuto infermiere in ospedale, mentre Adele faceva la sarta per conto di una facoltosa famiglia. Nel 1967 il ritorno a San Felice, dove il marito aveva i propri fratelli. Qui per diversi anni Adele ha gestito un negozio di alimentari, mentre Marcello lavorava alla Rilus. Adele è sempre stata molto religiosa e finché ha potuto ha frequentato con assiduità la chiesa di Rivara. Il segreto della sua longevità è da ricercare nella vicinanza e nell’affetto della famiglia, con figli e nipoti che la vanno a visitare spessissimo. Ancora molto lucida, di recente ha scoperto la musica che programma da sola utilizzando Alexa, l’assistente vocale, svariando tra generi musicali diversi.
San Felice, Adele Traettino ha spento 101 candeline
Nata a Castel Volturno, ha trascorso 11 anni a Londra, per un anno ospite di un fratello e per 10 assieme al marito Marcello Iossa
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