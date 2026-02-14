Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, 1,5 milioni per il rafforzamento e l'ampliamento dell'acetaia comunale

Modena, 1,5 milioni per il rafforzamento e l'ampliamento dell'acetaia comunale

Finanziato per 1 milione 315 mila euro dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito degli interventi di ricostruzione post sisma 2012

La Giunta comunale di Modena nelle scorse settimane ha approvato il progetto esecutivo di riparazione con rafforzamento locale e ampliamento dell’Acetaia comunale del Municipio, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni e per la quale sono attualmente in corso le procedure di aggiudicazione. L’avvio dei lavori, la cui durata è stimata in un anno, è prevista dopo l’estate.
L’intervento, del valore di 1 milione 480 mila euro, è finanziato per 1 milione 315 mila euro dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito degli interventi di ricostruzione post sisma 2012 e per 165 mila euro dal Comune di Modena, per l’ampliamento dell’Acetaia, volto a fornire un servizio più qualificato a turisti e visitatori.
'Quello relativo all’Acetaia comunale è un intervento atteso da tempo - sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni -. Esprimiamo soddisfazione per l’avvio del percorso e ringraziamo i tecnici comunali impegnati in questo progetto, che valorizza il Municipio e una delle attrazioni storico-turistiche del cuore di Modena, l’Acetaia comunale, che rientra tra i luoghi strategici per il turismo e la visita della città.
Sempre nella logica di valorizzare gli spazi dedicati al turismo – aggiunge – il prossimo step, quando ce ne saranno le possibilità, sarà un intervento allo Iat, l’ufficio Informazioni e accoglienza turistica'.
Il progetto, adattato sulla base di un confronto costante con la Consorteria, prevede che le botti presenti nell’attuale sede dell’Acetaia, una volta concluso l’intervento, trovino collocazione presso le due nuove sale sottotetto interessate dai lavori, spazi in cui non è previsto alcun tipo di climatizzazione, come insegna la tradizionale produzione dell’aceto balsamico. Nella prima stanza sarà realizzato un nuovo solaio con struttura in acciaio e piano di calpestio in legno che consentirà l’accesso al percorso acetaia evitando carichi sulla volta di copertura della sottostante “sala degli Arazzi”. Nell’altro spazio, invece, il nuovo solaio sarà realizzato mediante struttura in acciaio e vetro, per consentire la visione delle interessanti strutture murarie sottostanti. I nuovi spazi saranno collegati all’acetaia esistente, destinata a diventare la sala degustazioni e uno spazio divulgativo, attraverso la riapertura di una porta di collegamento.
Saranno poi realizzate due rampe in legno reversibili per superare alcuni dislivelli allo scopo di mitigare le barriere architettoniche e opere impiantistiche, con l’installazione di impianti di illuminazione nei nuovi spazi espositivi e nel percorso dell’acetaia oltre che di un impianto a pompa di calore nella sala degustazioni.
È inoltre previsto l’inserimento di pannelli esplicativi relativi al prodotto aceto e alle notizie storiche e architettoniche del Municipio.
I lavori previsti sono prevalentemente di tipo strutturale quali riparazione con rafforzamento locale di murature lesionate, volte, archi, piattabande e architravi; ripristino locale di lesioni e antiribaltamento; consolidamento della parete lesionata; riposizionamento e stabilizzazione delle coperture; ancoraggio di elementi non strutturali di copertura; sostegno del pilastro sottotetto con profili metallici; intervento sui controsoffitti in arellato, rafforzamento solaio ligneo acetaia comunale, passerella metallica per eliminare la spinta orizzontale della volta in laterizio. Verranno inoltre eseguiti gli interventi di ampliamento dell’acetaia, oltre a interventi di restauro e finiture di accompagnamento agli interventi strutturali.
