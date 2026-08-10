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Modena, in corso la sigillatura dell’ex asilo in disuso in via Agnini

Modena, in corso la sigillatura dell’ex asilo in disuso in via Agnini

Nella giornata di oggi, lunedì 10 agosto, azione congiunta di agenti della Pl e tecnici per la pulizia degli spazi e la chiusura degli accessi

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All’ex asilo in disuso al civico 23 di via Agnini è in corso la messa in sicurezza con la sigillatura degli accessi per impedire nuovi ingressi e occupazioni irregolari. Dopo lo sgombero effettuato a inizio agosto, che ha interessato anche l’adiacente immobile Acer, nella giornata di oggi, lunedì 10 agosto, all’edificio dell’ex asilo si è infatti svolta un’azione programmata congiunta di Polizia locale, Ambiente e Lavori pubblici del Comune di Modena.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia locale, tecnici delle cooperative sociali incaricate di ripulire gli spazi e personale di Hera che ha sgomberato i rifiuti, oltre a tecnici incaricati dal settore Lavori pubblici a sigillare gli accessi dell’edificio. Nel nuovo sopralluogo non sono state trovate persone presenti all’interno dei locali; dopo la pulizia sono attualmente in corso i lavori per la chiusura completa di porte e finestre, intervento che arriverà a conclusione nella giornata di domani.

Lo scorso 3 agosto, nel corso di un’operazione di controllo e sgombero, all’interno dell’edificio erano state individuate due persone che si erano introdotte abusivamente e la Polizia locale aveva proceduto all’identificazione di un uomo e una donna, poi denunciati per occupazione di edificio pubblico, resistenza a pubblico ufficiale e minacce.

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