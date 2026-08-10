Modena, in corso la sigillatura dell’ex asilo in disuso in via Agnini

All’ex asilo in disuso al civico 23 di via Agnini è in corso la messa in sicurezza con la sigillatura degli accessi per impedire nuovi ingressi e occupazioni irregolari. Dopo lo sgombero effettuato a inizio agosto, che ha interessato anche l’adiacente immobile Acer, nella giornata di oggi, lunedì 10 agosto, all’edificio dell’ex asilo si è infatti svolta un’azione programmata congiunta di Polizia locale, Ambiente e Lavori pubblici del Comune di Modena.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia locale, tecnici delle cooperative sociali incaricate di ripulire gli spazi e personale di Hera che ha sgomberato i rifiuti, oltre a tecnici incaricati dal settore Lavori pubblici a sigillare gli accessi dell’edificio. Nel nuovo sopralluogo non sono state trovate persone presenti all’interno dei locali; dopo la pulizia sono attualmente in corso i lavori per la chiusura completa di porte e finestre, intervento che arriverà a conclusione nella giornata di domani.

Lo scorso 3 agosto, nel corso di un’operazione di controllo e sgombero, all’interno dell’edificio erano state individuate due persone che si erano introdotte abusivamente e la Polizia locale aveva proceduto all’identificazione di un uomo e una donna, poi denunciati per occupazione di edificio pubblico, resistenza a pubblico ufficiale e minacce.