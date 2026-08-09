Modena, basta rinfacciare colpe alla precedente giunta: così fate morire la città

Dice Paolo Ballestrazzi, prendendosela con casa PD: “Caro ex assessore Filippi, ecco perché quasi nessuno rimpiange la precedente amministrazione di Modena…”, ha ragione, però, ahinoi, caro Paolo a quanto si vede nessuno rimpiangerà neppure l’attuale amministrazione. Per cosa dovrebbe rimpiangerla? A metà mandato siete ancora a rinfacciarvi gli errori del passato, a cui una efficiente ed efficace amministrazione in due anni e mezzo avrebbe già dovuto rimediare.
I predecessori con pervicace ostinazione, dici tu, avranno scelto la strada della raccolta porta a porta nel momento in cui falliva a Bologna, ma neppure il cambiamento ideologico (solo oggi si parla di confronto e di Forlì) di Mezzetti sta portando frutti migliori.
Un ultimo appunto lo riservo alla citazione La città muore e non se ne rende conto, sempre rivolta all’ex assessora Filippi. Non basta dire che bisognerebbe parlare, invece, di come arrestare il declino della nostra Città, cioè di come rimettere in moto l’Amministrazione, le grandi realtà economiche ed istituzionali, le articolazioni sociali ed i semplici cittadini, bisogna farlo!
E’ scaduto il tempo degli inutili e rancorosi rinfacciamenti. Sta a chi governa impostare e risolvere i problemi, noi siamo pronti a dare il nostro contributo, semmai una volta la maggioranza ci prendesse in considerazione.
Non fate il tragico errore di credervi autosufficienti per, poi, naufragare in mezzo ad un mare di rifiuti e continuare a rinfacciarvi le colpe di mala amministrazione da una Giunta all’altra.
In questo modo la città la fate veramente morire voi.
Maria Grazia Modena, Consigliere Comunale e Capogruppo della Lista Civica “Modena x Modena”