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Infortunio per Sersanti, sospesa l'amichevole con il Vis Pesaro

Infortunio per Sersanti, sospesa l'amichevole con il Vis Pesaro

Contestualmente la Primavera di Mandelli è stata battuta dalla Correggese

1 minuto di lettura

E’ stato interrotto al 19’ del primo tempo il test amichevole con la Vis Pesaro, che si stava disputando allo Stadio Sassi di Fiorano.
Il calciatore gialloblù Alessandro Sersanti ha accusato un infortunio al ginocchio, che gli ha causato notevole sofferenza.
In virtù dell’accaduto si è deciso di sospendere l’incontro. Contestualmente, è stata annullata anche l’amichevole di domani con il Cittadella Modena.

 

Si è invece concusa con la vittoria della Correggese, formazione di Serie D, la terza amichevole stagionale della Primavera di Paolo Mandelli. Dopo un primo tempo equilibrato, nel quale i canarini sono andati vicini al gol a più riprese con Bruno, nella ripresa è arrivata la rete di Messori alla mezz’ora, che ha deciso il match, in favore della Correggese, con un tiro potente che si è insaccato all’angolino. Il prossimo impegno dei gialloblù è previsto per venerdì 14 agosto contro la Vianese.

 

Il tabellino

 

Correggese - Modena 1-0

 

Reti: 32’ st Messori (C)

 

CORREGGESE: Mezzadri (1’ st Corbatto), Ghizzardi (1’ st Toccaceli), Ferraro (30’ pt Castellucci; 30’ st De Tursi), Zanchetta (1’ st Lancia), Calanca (1’ st Gualdi), Ferraresi (1’ st Silipo), Taparelli (1’ st Pederzini), Citarella (1’ st Caesar Tesa), Martina (1’ st Messori), Ravaioli (15’ st Giaquinto), Barbatosta (1’ st Omoregie). Allenatore: Tabbiani.

 

MODENA: Maran (38’ st Scucchi), Ungureanu (1’ st Rinaldi), Morselli (1’ st Leprai), Fontana (1’ st Bernardinis); Rubino (1’ st Bellofiore), Motta (1’ st Montanari), Bruno (1’ st Desiderato), Fabbri (1’ st Landulfo); Coratella (1’ st Obasuyi), Nekhli (1’ st Andolina); Lazzarotti (1’ st Paiola). Allenatore: Mandelli.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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