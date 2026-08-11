Modena, con Edison centro storico al buio da oltre un mese: 'Inaccettabile'

'Da oltre un mese diverse zone del Centro Storico di Modena continuano a essere interessate da problemi di illuminazione pubblica. Le segnalazioni riguardano, in particolare, via Modonella, via Ganaceto, via Campanella, via Sauro e Piazza Roma. Ho segnalato il problema a Edison, sollecitando un intervento tempestivo e facendo presente che, in assenza di una soluzione, sarebbe stata presentata un’interrogazione in Consiglio comunale. Mi era stato assicurato che la questione sarebbe stata portata all’attenzione dei vertici dell’azienda ma, nonostante questo, a oggi la situazione non è cambiata'. A intervenire dopo il botta e risposta tra Edison ed Hera riportato da La Pressa, è il capogruppo Lega a Modena Giovanni Bertoldi.





'Per questo motivo verrà depositata un’interrogazione al Comune di Modena, chiedendo all’Amministrazione di verificare le responsabilità relative al disservizio e di valutare l’eventuale applicazione delle sanzioni previste in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio. Non possiamo permetterci che zone del Centro Storico di Modena rimangano al buio per settimane – prosegue l'esponente del Carroccio –. Una illuminazione pubblica insufficiente non è soltanto un problema di decoro urbano: incide sulla percezione di sicurezza dei cittadini, rischia di rendere meno frequentate alcune aree e finisce inevitabilmente per penalizzare anche le attività commerciali'.





Il tema, secondo Bertoldi, non può essere rinviato a una disputa sulle responsabilità tra gestori e amministrazioni precedenti.

'Che il problema dipenda dagli impianti inadeguati lasciati da Hera Luce o da una gestione non efficace da parte di Edison, ai cittadini interessa relativamente. Quello che conta è che il servizio funzioni. Le responsabilità dovranno essere accertate nelle sedi opportune, ma nel frattempo il problema deve essere risolto. Il Centro Storico è il cuore della città - conclude Bertoldi - e garantire un’illuminazione pubblica adeguata dovrebbe essere una priorità. I cittadini hanno diritto a strade e piazze sicure, accessibili e adeguatamente illuminate. Dopo oltre un mese di disservizi e dopo le segnalazioni già effettuate, è arrivato il momento di ottenere risposte e, soprattutto, risultati'.