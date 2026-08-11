Modena, con Edison centro storico al buio da oltre un mese: 'Inaccettabile'

'Da oltre un mese diverse zone del Centro Storico di Modena continuano a essere interessate da problemi di illuminazione pubblica. Le segnalazioni riguardano, in particolare, via Modonella, via Ganaceto, via Campanella, via Sauro e Piazza Roma. Ho segnalato il problema a Edison, sollecitando un intervento tempestivo e facendo presente che, in assenza di una soluzione, sarebbe stata presentata un’interrogazione in Consiglio comunale. Mi era stato assicurato che la questione sarebbe stata portata all’attenzione dei vertici dell’azienda ma, nonostante questo, a oggi la situazione non è cambiata'. A intervenire dopo il botta e risposta tra Edison ed Hera riportato da La Pressa, è il capogruppo Lega a Modena Giovanni Bertoldi.
'Per questo motivo verrà depositata un’interrogazione al Comune di Modena, chiedendo all’Amministrazione di verificare le responsabilità relative al disservizio e di valutare l’eventuale applicazione delle sanzioni previste in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio. Non possiamo permetterci che zone del Centro Storico di Modena rimangano al buio per settimane – prosegue l'esponente del Carroccio –. Una illuminazione pubblica insufficiente non è soltanto un problema di decoro urbano: incide sulla percezione di sicurezza dei cittadini, rischia di rendere meno frequentate alcune aree e finisce inevitabilmente per penalizzare anche le attività commerciali'.
Il tema, secondo Bertoldi, non può essere rinviato a una disputa sulle responsabilità tra gestori e amministrazioni precedenti.