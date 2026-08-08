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Tenta rapina al supermercato: arrestata 21enne

Tenta rapina al supermercato: arrestata 21enne

Il fatto è avvenuto all'Aldi di Castelfranco. Prima di essee raggiunta dai Carabinieri, ha morsicato al braccio una dipendente che la aveva trattenuta

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I Carabinieri l'hanno tratta in arresto in flagranza di reato, mentre tentava di nascondere merce per un valore di circa 380 euro dagli scaffali del supermercato Aldi, in via Carracci a Castelfranco Emilia. Si tratta di una ragazza, di 21 anni, senza fissa dimora, disoccupata e già nota alle forze dell'ordine.

L'intervento dei militari dell'Arma è scattato tempestivamente a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa, che indicava la presenza, all’interno del supermercato, di una donna bloccata dai dipendenti.

Poco prima, la giovane si era introdotta tra le corsie dell'esercizio commerciale e, dopo aver prelevato diversi generi alimentari per un valore complessivo di circa 380 euro, li aveva occultati con cura all'interno di uno zaino. Bloccata da una dipendente subito dopo aver tentato la fuga senza saldare il conto, la ventunenne ha reagito con inaspettata violenza: nel disperato tentativo di allontanarsi, ha infatti spintonato la lavoratrice arrivando persino a morderla a un braccio, provocandole lievi lesioni.


L'arrivo dei Carabinieri ha consentito di fermare definitivamente la responsabile e di recuperare l'intera refurtiva, subito restituita.

Trattenuta inizialmente presso le camere di sicurezza della Tenenza in attesa del rito direttissimo, la giovane è stata condotta oggi davanti all'Autorità Giudiziaria. Nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte a settimana. 

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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