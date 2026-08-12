Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sospetti bocconi avvelenati a Sestola, interviene Freddy cane anti veleno

Sospetti bocconi avvelenati a Sestola, interviene Freddy cane anti veleno

Operazioni di bonifica dei Carabinieri Forestali e Unità Cinofila a seguito della denuncia di una cittadina

2 minuti di lettura
I Nuclei Carabinieri Forestale di Sestola-Fanano e Pievepelago, supportati dall'Unità Cinofila Antiveleno (U.C.A.), hanno condotto un'accurata operazione di perlustrazione e avviato indagini mirate nel territorio del comune di Sestola. L'intervento istituzionale è scattato a seguito di una prima segnalazione, culminata in data odierna in una formale denuncia-querela sporta da una cittadina residente in zona, allarmata dal sospetto spargimento di esche avvelenate nei pressi della propria abitazione.

Le operazioni di bonifica ambientale, svolte nella giornata di ieri, hanno visto l'impiego fondamentale del cane specializzato 'Freddy' e, fortunatamente, si sono concluse con esito negativo, scongiurando pericoli imminenti per la salute pubblica e animale. I militari dell’Arma hanno in ogni caso proceduto a informare la competente Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso. L'ipotesi di reato al vaglio è il maltrattamento di animali (Art. 544 ter del Codice Penale), illecito a cui si aggiungono le severe violazioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute dell'8 agosto 2025: la norma punisce l'abbandono di esche e bocconi contenenti sostanze tossiche o nocive con sanzioni amministrative che vanno da 1.000 a 10.000 euro.

Il Gruppo Carabinieri Forestale di Modena sottolinea che la pratica di distribuire esche avvelenate, purtroppo largamente utilizzata in un lontano passato, è severamente vietata dalla legge fin dagli anni '70.
Spazio ADV dedicata a novisad
La sua estrema pericolosità risiede nella natura 'aspecifica' del metodo: i bocconi letali, infatti, colpiscono indiscriminatamente la fauna selvatica e gli animali domestici, rappresentando peraltro un potenziale e gravissimo rischio anche per l'incolumità dei bambini. Si raccomanda, inoltre, la massima cautela nell'utilizzo dei comuni prodotti chimici per l'agricoltura (pesticidi, lumachicidi, rodenticidi). Tali sostanze vanno sostituite, ove possibile, con sistemi naturali; in caso contrario, devono essere impiegate in quantità minime e sempre riposte in totale sicurezza.

Per la tutela degli animali d'affezione, si invitano i proprietari a evitare il vagabondaggio dei propri cani e gatti; durante le passeggiate, i cani devono essere mantenuti al guinzaglio e sotto stretto controllo per impedire l'ingestione accidentale di materiali pericolosi. Qualora si rinvengano cibi sospetti – come polpette, pezzi di carne o würstel che presentino fori, cuciture, ripiegature anomale o colorazioni e odori particolari – è fondamentale non manipolarli. I Carabinieri Forestali mantengono una presenza capillare a presidio della legalità ambientale sul territorio e invitano la cittadinanza a collaborare attivamente: ogni anomalia, sospetto o illecito deve essere prontamente segnalato alle autorità competenti contattando il Numero Unico di Emergenza 112.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Controlli carabinieri a Castelfranco: fermato anche uno spacciatore minorenne

Controlli carabinieri a Castelfranco: fermato anche uno spacciatore minorenne

Tenta rapina al supermercato: arrestata 21enne

Tenta rapina al supermercato: arrestata 21enne

Zocca, furto allo stand della Pro Loco, l'autore è un 19enne di Marano

Zocca, furto allo stand della Pro Loco, l'autore è un 19enne di Marano

Con precedenti, residente a Modena, trasferito al CPR

Con precedenti, residente a Modena, trasferito al CPR

Lite con coltello nel piazzale dell'R-Nord: un uomo ferito lieve

Lite con coltello nel piazzale dell'R-Nord: un uomo ferito lieve

Rifiuta identificazione e ferisce un carabiniere: arrestato 19enne straniero

Rifiuta identificazione e ferisce un carabiniere: arrestato 19enne straniero

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Carcere di Modena nel caos, trasferiti sia il direttore che il comandante della Polizia penitenziaria

Carcere di Modena nel caos, trasferiti sia il direttore che il comandante della Polizia penitenziaria

Attentato di Modena, anche La Pieve in lutto: Salvatore Ciccarelli perde la mamma, Monica Esposito

Attentato di Modena, anche La Pieve in lutto: Salvatore Ciccarelli perde la mamma, Monica Esposito

Lutto a Modena, è morto a 42 anni Marco Olivi Mocenigo: aveva fatto risorgere la Salumeria Telesforo Fini

Lutto a Modena, è morto a 42 anni Marco Olivi Mocenigo: aveva fatto risorgere la Salumeria Telesforo Fini

Attentato di Modena, è morta Monica Esposito, aveva 55 anni

Attentato di Modena, è morta Monica Esposito, aveva 55 anni

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, acetaia comunale: alla Sistem di Orsini i lavori per un milione di euro

Modena, acetaia comunale: alla Sistem di Orsini i lavori per un milione di euro

A Modena 76 ultracentenari e due donne hanno raggiunto i 108 anni

A Modena 76 ultracentenari e due donne hanno raggiunto i 108 anni

Bimbi in auto al sicuro: le regole da sapere dai professionisti del 118

Bimbi in auto al sicuro: le regole da sapere dai professionisti del 118

Servizio biblioteche: Open Group si presenta da sola e si aggiudica per 3 anni e per 4 milioni di euro, il servizio

Servizio biblioteche: Open Group si presenta da sola e si aggiudica per 3 anni e per 4 milioni di euro, il servizio