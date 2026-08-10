Controlli carabinieri a Castelfranco: fermato anche uno spacciatore minorenne

Controlli a largo raggio a Castelfranco Emilia: sequestri di stupefacenti e denunce nell'ambito dei servizi di prevenzione territoriale.

L'intensa e capillare attività di presidio del territorio condotta dai Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia ha portato negli ultimi giorni a una serie di incisivi interventi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel corso dei primi giorni di agosto, presso la zona commerciale di via Larga, nei pressi del supermercato MD, i militari hanno rinvenuto circa 10 grammi di cocaina, verosimilmente abbandonati da ignoti nel tentativo di eludere i controlli della pattuglia.

Nella frazione Cavazzona, una pattuglia automontata ha intercettato e sottoposto a verifica un minorenne del posto, sorpreso in possesso di circa 8 grammi di hashish, accuratamente suddivisi in 5 dosi pronte per la cessione.

Durante la serata del 5 agosto, l'attenzione dei Carabinieri si è spostata nei pressi dello scalo ferroviario cittadino; durante la fase di identificazione di un ventunenne pronto a salire sul convoglio diretto a Bologna, gli operanti hanno ispezionato il suo zaino personale, rinvenendo un unico involucro contenente 22,5 grammi di marijuana non ancora frazionata.

Lo scorso 7 agosto, invece, lungo il centralissimo Corso Martiri, durante un mirato servizio di ricerca svolto in abiti civili e con autovettura civetta, i militari hanno notato un ventitreenne, già noto alle forze dell'ordine, mentre sfrecciava controesodo a bordo di un monopattino. Raggiunto e bloccato sotto i portici del centro, il giovane è stato trovato in possesso di 3 involucri di hashish per un peso complessivo di 5 grammi.

Le persone trovate in possesso di stupefacente sono state segnalate alle competenti autorità. I citati risultati operativi testimoniano la costante ed efficace presenza dell'Arma dei Carabinieri sul Comune di Castelfranco Emilia, territorio particolarmente sensibile sotto il profilo della sicurezza pubblica.

