Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Controlli carabinieri a Castelfranco: fermato anche uno spacciatore minorenne

Controlli carabinieri a Castelfranco: fermato anche uno spacciatore minorenne

Monitoraggio in più punti della città. C'è anche chi ha abbandonato uno zaino con la droga

2 minuti di lettura

Controlli a largo raggio a Castelfranco Emilia: sequestri di stupefacenti e denunce nell'ambito dei servizi di prevenzione territoriale.
L'intensa e capillare attività di presidio del territorio condotta dai Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia ha portato negli ultimi giorni a una serie di incisivi interventi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.
In particolare, nel corso dei primi giorni di agosto, presso la zona commerciale di via Larga, nei pressi del supermercato MD, i militari hanno rinvenuto circa 10 grammi di cocaina, verosimilmente abbandonati da ignoti nel tentativo di eludere i controlli della pattuglia.
Nella frazione Cavazzona, una pattuglia automontata ha intercettato e sottoposto a verifica un minorenne del posto, sorpreso in possesso di circa 8 grammi di hashish, accuratamente suddivisi in 5 dosi pronte per la cessione.
Durante la serata del 5 agosto, l'attenzione dei Carabinieri si è spostata nei pressi dello scalo ferroviario cittadino; durante la fase di identificazione di un ventunenne pronto a salire sul convoglio diretto a Bologna, gli operanti hanno ispezionato il suo zaino personale, rinvenendo un unico involucro contenente 22,5 grammi di marijuana non ancora frazionata.
Lo scorso 7 agosto, invece, lungo il centralissimo Corso Martiri, durante un mirato servizio di ricerca svolto in abiti civili e con autovettura civetta, i militari hanno notato un ventitreenne, già noto alle forze dell'ordine, mentre sfrecciava controesodo a bordo di un monopattino. Raggiunto e bloccato sotto i portici del centro, il giovane è stato trovato in possesso di 3 involucri di hashish per un peso complessivo di 5 grammi.
Le persone trovate in possesso di stupefacente sono state segnalate alle competenti autorità. I citati risultati operativi testimoniano la costante ed efficace presenza dell'Arma dei Carabinieri sul Comune di Castelfranco Emilia, territorio particolarmente sensibile sotto il profilo della sicurezza pubblica.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Grande coltello e droga in tasca: arrestato 34enne straniero

Grande coltello e droga in tasca: arrestato 34enne straniero

Tenta rapina al supermercato: arrestata 21enne

Tenta rapina al supermercato: arrestata 21enne

Lite tra due con coltello, un ferito, denunciato dalla Polizia un 46enne

Lite tra due con coltello, un ferito, denunciato dalla Polizia un 46enne

Zocca, furto allo stand della Pro Loco, l'autore è un 19enne di Marano

Zocca, furto allo stand della Pro Loco, l'autore è un 19enne di Marano

Con precedenti, residente a Modena, trasferito al CPR

Con precedenti, residente a Modena, trasferito al CPR

Spacciava nel parco di Villa Trenti a Vignola: arrestato ma libero con divieto di dimora

Spacciava nel parco di Villa Trenti a Vignola: arrestato ma libero con divieto di dimora

Spazio ADV dedicata a La Bella Sfilza
Articoli più Letti Castelvetro, abbattimento delle croci sul Monte Tre Croci. Il Comune: 'Sconcerto e rammarico'

Castelvetro, abbattimento delle croci sul Monte Tre Croci. Il Comune: 'Sconcerto e rammarico'

Sagre e feste in provincia di Modena: gli appuntamenti fuori città

Sagre e feste in provincia di Modena: gli appuntamenti fuori città

Bassa modenese: violenta grandinata, danni per milioni in pochi minuti

Bassa modenese: violenta grandinata, danni per milioni in pochi minuti

Week end fuori Modena: gli eventi in provincia

Week end fuori Modena: gli eventi in provincia

Articoli Recenti Controlli di Polizia a Carpi: 90 persone identificate in una mattina

Controlli di Polizia a Carpi: 90 persone identificate in una mattina

San Felice festeggia i 100 anni di Aide Facchini 

San Felice festeggia i 100 anni di Aide Facchini 

Gli appuntamenti del fine settimana fuori Modena, tra feste e sagre

Gli appuntamenti del fine settimana fuori Modena, tra feste e sagre

Carpi, scoperti 14 lavoratori extracomunitari completamente in nero in una sartoria

Carpi, scoperti 14 lavoratori extracomunitari completamente in nero in una sartoria