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Formigine: denunciati tre cittadini peruviani, due saranno espulsi

Formigine: denunciati tre cittadini peruviani, due saranno espulsi

Due uomini e una donna, tutti irregolari, con precedenti. Avevano anche violato l'obbligo di allontanamento. A loro carico anche sottrazione di beni nei parcheggi dei supermercati con la tecnica della monetina

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Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Formigine, durante un servizio di controllo del territorio, hanno fermato un’insospettabile autovettura a noleggio, con a bordo due uomini di 28 e 34 anni ed una donna di 42 anni, tutti di nazionalità peruviana e già noti alle forze di polizia per precedenti relativi a reati contro il patrimonio.

 

Tra i precedenti emersi figurano anche episodi riconducibili alla cosiddetta “tecnica della monetina”, utilizzata soprattutto nei parcheggi di supermercati e centri commerciali: mentre un malvivente distrae la vittima facendole credere di aver perso alcune monete, un complice approfitta dei pochi istanti di distrazione per sottrarre borse, portafogli o altri effetti personali lasciati nell’auto.

 

Gli approfondimenti sul conto dei tre hanno consentito di accertare che tutti erano irregolari sul territorio nazionale e già destinatari di ordini di allontanamento ai quali non avevano ottemperato, motivo per cui sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Modena.

 

Durante il controllo, il 28enne è stato inoltre trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico, immediatamente sequestrato, venendo denunciato anche per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

 

A seguito degli accertamenti svolti svolti dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Modena, i due uomini sono stati accompagnati dai Carabinieri presso il C.P.R. di Roma Ponte Galeria, in vista del successivo rimpatrio, mentre la donna è stata nuovamente invitata a lasciare autonomamente il territorio nazionale.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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