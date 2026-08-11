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Modena al buio, ora parla il sindaco Mezzetti: 'I cittadini hanno ragione, esigo chiarezza da Edison ed Hera'

Modena al buio, ora parla il sindaco Mezzetti: 'I cittadini hanno ragione, esigo chiarezza da Edison ed Hera'

'Come Comune siamo i primi a sentirci danneggiati da questa situazione, perché abbiamo il dovere di garantire ai cittadini un servizio essenziale'

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Da diverse settimane, numerosi cittadini segnalano situazioni di buio che interessano strade e interi quartieri della città. Una circostanza che è coincisa con il passaggio, a seguito della gara d’appalto bandita dal Comune, della gestione dell’illuminazione pubblica da Hera Luce a Edison Next. Il passaggio al nuovo gestore è purtroppo avvenuto in concomitanza con i gravissimi danni provocati dagli eccezionali eventi meteorologici delle scorse settimane. Siamo inoltre consapevoli delle difficoltà incontrate nella presa in carico degli impianti, alcuni dei quali presentano condizioni di vetustà e carenze manutentive accumulate nel tempo. Tutto questo può spiegare la complessità degli interventi, ma non può giustificare il protrarsi di disagi che, a distanza di diverse settimane, interessano ancora troppe zone della città'. Dopo le ripetute segnalazioni riportate da La Pressa e dopo l'inedito scontro tra Hera Luce ed Edison, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti interviene per fare chiarezza sul tema dei disservizi nella illuminazione pubblica in città.

 

'Come Comune siamo i primi a sentirci danneggiati da questa situazione, perché abbiamo il dovere di garantire ai cittadini un servizio essenziale, che riguarda non soltanto la qualità dello spazio urbano, ma anche la sicurezza delle persone e la vivibilità dei quartieri.
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Per questo esigo chiarezza e risposte precise, tanto da parte di chi ha avuto la responsabilità della gestione precedente quanto da parte dell’attuale gestore. Immediatamente dopo la pausa di Ferragosto convocherò i responsabili di entrambe le società, Hera Luce ed Edison Next, per un chiarimento definitivo sulle responsabilità e sulle criticità emerse nel passaggio di consegne. Ma soprattutto chiederò la presentazione di un piano straordinario e immediatamente operativo, con tempi certi, priorità definite e squadre adeguate, affinché tutti i guasti ancora presenti vengano risolti nel più breve tempo possibile - chiude il sindaco di Modena -. I cittadini hanno diritto a risposte e, soprattutto, a vedere ripristinata rapidamente e pienamente l’illuminazione nelle loro strade e nei loro quartieri. Dopo diverse settimane, non è più accettabile limitarsi a spiegare le difficoltà: è il momento di risolverle'.

 

Da sinistra, Domenico Cervelli (Edison next), Raffaele Bonardi (Edison next), il sindaco Massimo Mezzetti, la dirigente Sara Bosoni e il direttore generale Lorenzo Minganti
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