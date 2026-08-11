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Modena, è normale che i resti di un temporale rimangano a terra per settimane?

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Oggi mi ritrovo nella spiacevole condizione di provar vergogna quando amici o conoscenti da fuori città vengono a trovarmi

2 minuti di lettura

Spettabile Redazione,

vi scrivo quasi a un mese da quel fatidico 16 luglio, giorno in cui un violento nubifragio si è abbattuto su Modena lasciando dietro di sé alberi sradicati e rami spezzati, come da voi puntualmente documentato.

Oggi è l’11 agosto. In quasi quattro settimane il mondo ha continuato a girare, ma in Viale Medaglie d'Oro il tempo sembra essersi felicemente fermato.

Passeggiando lungo il viale, ci si rende conto di come la natura e la burocrazia abbiano stretto una bizzarra alleanza. Le cataste di rami secchi accatastate ai lati della strada, sui marciapiedi e nei pressi delle fermate del bus continuano a rimanere lì, quasi a voler diventare monumenti all'evento atmosferico. Nel frattempo, tra i posti auto e il marciapiedi, l'erba spontanea cresce rigogliosa e indisturbata, regalandoci un inaspettato (e forse non richiesto) tocco di 'biodiversità urbana', condito da un generoso strato di foglie secche e sporcizia stanziale.

Viene spontaneo rivolgere tre semplici domande all'Amministrazione Comunale:

È 'normale' che nel cuore dell'estate i resti di un temporale di un mese fa rimangano a terra per settimane?

Chi dovrebbe occuparsi, nello specifico, della pulizia ordinaria della strada e della rimozione di questi accumuli di verde secco?

Chi ha il compito di verificare e controllare che tali servizi vengano effettivamente svolti?

Abito in questo viale da oltre vent'anni.

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L'ho visto cambiare e, purtroppo, degradarsi progressivamente. Oggi mi ritrovo nella spiacevole condizione di provar vergogna quando amici o conoscenti da fuori città vengono a trovarmi.

Spesso si sente dire che la colpa del degrado sia dell'inciviltà dei cittadini. Ma qui gli abitanti non c'entrano: questa non è maleducazione di chi vive la strada, è pura e semplice incuria.

Spero che questa mia nota, accompagnata da qualche 'scatto ricordo', possa servire a risvegliare l'attenzione di chi di dovere, prima che le cataste di rami compiano il loro primo compleanno.

Un cordiale saluto,

Un cittadino di Viale Medaglie d'Oro

Foto dell'autore

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