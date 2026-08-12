La sera dell'eclissi, dalle 19.30 sguardo al Sole

L'eclissi solare parziale è visibile in provincia di Modena stasera, mercoledì 12 agosto 2026, con inizio fissato alle ore 19:29. Lo spettacolo astronomico offre un eccezionale tramonto nero, poiché la Luna arriverà a coprire il 92,6% del disco solare proprio mentre questo si appresta a calare oltre la linea dell'orizzonte. Il momento di massima copertura avverrà alle ore 20:21, appena quattro minuti prima del tramonto definitivo del Sole, previsto per le ore 20:25. Questa particolare geometria celeste rende necessaria la scelta di punti di osservazione posizionati in quota o dotati di un orizzonte occidentale completamente libero da ostacoli fisici, come palazzi, alberi o rilievi montuosi che anticiperebbero l'oscuramento della vista.Per questa ragione le mete privilegiate per assistere all'evento si concentrano lungo l'Appennino modenese, dove l'altitudine permette di prolungare l'osservazione e superare le barriere naturali del paesaggio. Tra i luoghi più frequentati e idonei spiccano Pian Cavallaro e la vetta del Monte Cimone, dove il massimo dell'oscuramento toccherà il 93,2% e il tramonto avverrà leggermente più tardi, alle ore 20:28. Altrettanto valide sono le aree collinari e i crinali attorno a Festà, Prignano sulla Secchia e Serramazzoni, sebbene in alcune di queste località collinari il Sole rischi di sparire dietro i profili montuosi prima del picco teorico.

Sul territorio sono stati organizzati appuntamenti ufficiali guidati da esperti per consentire una visione collettiva e soprattutto sicura del fenomeno.Spicca l'iniziativa escursionistica programmata a Sestola con punto di ritrovo e partenza da Passo del Lupo, coordinata dai divulgatori astronomici e dai planetaristi Ester Cantini e Marco Nicolini. Questo appuntamento prevede una camminata guidata che unisce l'osservazione scientifica dell'eclissi al tramonto alla successiva esplorazione della volta celeste notturna. Gli organizzatori dell'evento mettono a disposizione dei partecipanti appositi occhialini solari conformi alle normative di sicurezza, uno strumento indispensabile dato che gli esperti raccomandano caldamente di non guardare mai il Sole a occhio nudo o con filtri improvvisati, e tantomeno con occhiali da sole, per evitare danni permanenti alla vista.

L'Osservatorio Astronomico Comunale 'Geminiano Montanari' di Cavezzo apre le sue porte al pubblico per un doppio appuntamento imperdibile con il cielo. L'evento scientifico e divulgativo inizierà anticipato con apertura pomeridiana. I telescopi della struttura, equipaggiati con speciali filtri solari di sicurezza, saranno puntati verso il Sole per permettere ai visitatori di seguire le fasi dell'attesissima eclissi.Gli esperti dell'osservatorio ricordano che la struttura non distribuirà occhialini usa e getta: chi desidera osservare il fenomeno a occhio nudo dovrà quindi presentarsi munito di protezioni personali certificate.Calato il tramonto, la programmazione continuerà fino a tarda notte per un secondo spettacolo naturale: il picco delle Perseidi, le celebri stelle cadenti di agosto. L'ingresso alla struttura è completamente libero e gratuito, senza obbligo di prenotazione.