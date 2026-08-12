Modena: irregolarità nei controlli di sicurezza e igiene, scatta la denuncia per il titolare di un autolavaggio

Nella mattinata di oggi, i militari della Compagnia carabinieri di Modena, unitamente ai colleghi del locale Nucleo ispettorato del lavoro e del Gruppo Forestale, hanno condotto un mirato servizio di controllo presso un noto autolavaggio situato nel quartiere Torrazzi.

L'ispezione condotta nell'attività commerciale ha fatto emergere uno scenario ben lontano dal rispetto delle normative fondamentali previste per la tutela dei lavoratori; i militari hanno accertato che il gestore dell'impianto, un venticinquenne di origini egiziane, aveva completamente omesso la fornitura delle necessarie informazioni e dei dispositivi di protezione individuali sui rischi per la sicurezza dei propri dipendenti.

Il quadro delle inadempienze si è ulteriormente aggravato di fronte alla totale assenza di presidi elementari per la gestione delle emergenze, quali la cassetta di primo soccorso e i dispositivi necessari all'estinzione degli incendi. Inoltre, durante il sopralluogo, gli operatori si sono trovati dinanzi a locali sprovvisti dei minimi requisiti di salubrità.

Per le gravi violazioni riscontrate sono state comminate sanzioni ed ammende penali per un importo totale superiore ai 6.400 euro, con il contestuale deferimento in stato di libertà del giovane imprenditore alla competente Autorità Giudiziaria.

