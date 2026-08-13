Modena, viale Medaglie d’oro: dopo le segnalazioni a La Pressa, rimossi i rami
In una lettera aperta a La Pressa, un nostro lettore sottolineava la presenza di cataste di rami secchi accatastate ai lati della strada dopo il temporale di un mese fa
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