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Modena, viale Medaglie d’oro: dopo le segnalazioni a La Pressa, rimossi i rami

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In una lettera aperta a La Pressa, un nostro lettore sottolineava la presenza di cataste di rami secchi accatastate ai lati della strada dopo il temporale di un mese fa

1 minuto di lettura
'Modena, è normale che i resti di un temporale rimangano a terra per settimane?' Così, in una lettera aperta a La Pressa, un nostro lettore sottolineava la presenza di cataste di rami secchi accatastate ai lati della strada, sui marciapiedi e nei pressi delle fermate del bus quasi un mese dal temporale di quasi un mese fa. Ebbene, oggi i tecnici comunali hanno provveduto a rimuovere gli sfalci e i rami.
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