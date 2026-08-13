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Guasto in cabina elettrica, chiuso ufficio anagrafe centrale

Guasto in cabina elettrica, chiuso ufficio anagrafe centrale

Tecnici al lavoro; possibile stop anche venerdì mattina. Le prenotazioni saranno recuperate

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L'Ufficio Anagrafe di via Santi 40 (Direzionale Cialdini 2) a Modena, resterà chiuso al pubblico a causa di un guasto alla cabina elettrica, provocato dallo scoppio di una tubazione e dalla conseguente, ingente infiltrazione d'acqua.


Il disservizio ha determinato l'interruzione dell'energia elettrica, rendendo impossibile lo svolgimento delle attività di sportello. Sono già in corso gli interventi tecnici a cura del Servizio Prevenzione e Protezione e delle Manutenzioni della Città, in collaborazione con i gestori Hera e InRete, al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni di piena operatività.

I cittadini che hanno prenotato un appuntamento per la giornata odierna presso l'Anagrafe verranno ricontattati per il recupero.

Insieme alle scuse ai cittadini per il disagio arrecato l'ammnistrazione ha comunicato che 'I tempi necessari per la completa risoluzione del guasto potrebbero estendersi anche alla mattinata di venerdì 14 agosto'

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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