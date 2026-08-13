Caldo torrido negli asili di Modena: arrivano 74 condizionatori, a settembre

Una spesa e una fornitura che a questo punto saranno utili, eventualmente, per settembre, alla riapertura delle strutture educative, nel caso in cui le temperature, come sottolinea il Comune sesso nell'atto, rimangano alte. Le 34 scuole in cui arriveranno le unità portatili sono così divise: 12 Scuole di infanzia statali, 8 Scuole di infanzia Fondazione Cresci@mo, 8 Scuole di infanzia comunali e 6 Nidi di infanzia comunali. Un solo preventivo per 72 condizionatori, integrato poi da altri due, chiesto ed ottenuto ad una sola ditta presente a Modena.
'L'avvio dell'anno educativo 2026/2027, previsto per il 1° settembre 2026, e considerato che il mese di settembre è frequentemente caratterizzato dal permanere di elevate temperature, si rende opportuno procedere, in via preventiva, all'integrazione della dotazione di condizionatori portatili presso le strutture educative 0-6 situate nel Comune di Modena; - tale intervento è finalizzato a garantire, sin dall'apertura dei servizi educativi, condizioni microclimatiche adeguate nei locali destinati al riposo dei bambini, assicurando il benessere degli copia informatica per consultazione utenti e del personale e consentendo il regolare svolgimento delle attività educative anche in presenza di condizioni climatiche particolarmente gravoso' - si legge inoltre nell'atto a premessa del contratto da 22.000 euro stipulato con la ditta specializzata modenese. Uno scenario, quello che ha accompagnato l'ultima parte dell'anno scolastico e tale da avere bisogno di tanti condizionatori in più per essere mitigato, che in tanti auspicano non si ripeta.