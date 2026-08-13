Caldo torrido negli asili di Modena: arrivano 74 condizionatori, a settembre

Fornitura totale di 74 condizionatori portatili, da destinare a 34 strutture educative 0-6 situate nel Comune di Modena, per un spesa complessiva pari ad 22.125 euro. Sono questi gli estremi dii un atto concluso in questi giorni dal Comune di Modena. Colto di sorpresa dalle alte temperature che già da giugno iniziavano a rendere piccoli forni per fare fronte alle ondate di calore che hanno investito fino alla fine dell'anno scolastico le scuole di infanzia e materne del Comune, dall'atto emerge che il Comune stesso ha valutato l'unico preventivo chiesto il 24 luglio, non più in tempo utile per compensare una fine anno torrida.Una spesa e una fornitura che a questo punto saranno utili, eventualmente, per settembre, alla riapertura delle strutture educative, nel caso in cui le temperature, come sottolinea il Comune sesso nell'atto, rimangano alte. Le 34 scuole in cui arriveranno le unità portatili sono così divise: 12 Scuole di infanzia statali, 8 Scuole di infanzia Fondazione Cresci@mo, 8 Scuole di infanzia comunali e 6 Nidi di infanzia comunali. Un solo preventivo per 72 condizionatori, integrato poi da altri due, chiesto ed ottenuto ad una sola ditta presente a Modena.Con tanto di specifica di modello preferito (DOLCECLIMA COMPACT 8SW – Condizionatore Portatile Monoblocco 2,1 kW, Classe A, 3 velocità, gas R290, colore bianco – Olimpia Splendid), in considerazione del fatto - si legge nell'atto - che già se ne era verificata l'adeguatezza in altre strutture del comune.'L'avvio dell'anno educativo 2026/2027, previsto per il 1° settembre 2026, e considerato che il mese di settembre è frequentemente caratterizzato dal permanere di elevate temperature, si rende opportuno procedere, in via preventiva, all'integrazione della dotazione di condizionatori portatili presso le strutture educative 0-6 situate nel Comune di Modena; - tale intervento è finalizzato a garantire, sin dall'apertura dei servizi educativi, condizioni microclimatiche adeguate nei locali destinati al riposo dei bambini, assicurando il benessere degli copia informatica per consultazione utenti e del personale e consentendo il regolare svolgimento delle attività educative anche in presenza di condizioni climatiche particolarmente gravoso' - si legge inoltre nell'atto a premessa del contratto da 22.000 euro stipulato con la ditta specializzata modenese. Uno scenario, quello che ha accompagnato l'ultima parte dell'anno scolastico e tale da avere bisogno di tanti condizionatori in più per essere mitigato, che in tanti auspicano non si ripeta.