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I gruppi volontari del verde pagati 370.000 euro dal Comune

I gruppi volontari del verde pagati 370.000 euro dal Comune

Anche quest'anno ai 340.000 euro di base l Comune ha integrato 30.000 euro. Sono soprattutto Polisportive, Polivalenti e circoli Arci

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L'Amministrazione comunale ha riconosciuto ai soggetti del Terzo settore impegnati negli interventi di cura e decoro della città, oltre all'ordinario, anche un contributo integrativo

Anche per l'anno 2026 il Comune di Modena ha riconosciuto un contributo pari a 370 mila euro a favore dei soggetti del Terzo settore impegnati a Modena negli interventi e attività finalizzate alla cura, al decoro, alla valorizzazione e al miglioramento di porzioni di territorio destinate a verde pubblico della città.


Così come per il 2025, al finanziamento ordinario, pari a 340 mila euro, è stato infatti riconosciuto un contributo integrativo di 30 mila euro come rimborso per i maggiori costi sostenuti e documentati per le attività svolte dalle Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, con cui l'Amministrazione comunale ha in essere una convenzione.


'Anche in quest'anno speciale per la nostra città – commenta l'assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni – l'anno di Modena capitale del volontariato, la Giunta ha confermato un aumento del capitolo dei rimborsi per tutti i gruppi dei Volontari del verde, che da sempre supportano in convenzione l'Amministrazione nell'attività di gestione del verde.

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Sono più di 30 anni che queste tipologie di convenzioni sono in essere e anche nel 2026 il Comune ha voluto sostenere questa straordinaria esperienza di volontariato che contribuisce al bene pubblico per quasi 1,5 milioni di metri quadrati di verde pubblico e con la manutenzione delle panchine'.


I gruppi dei volontari del verde hanno svolto le attività di cura del verde urbano attraverso interventi come sfalci, potature, operazioni di pulizia e rimozione di vegetazione, contribuendo in modo significativo alla valorizzazione e al miglioramento del patrimonio verde della città, nonché al contrasto del degrado urbano. Tali attività hanno però comportato un sensibile aumento dei costi a carico dei gruppi stessi, dovuto anche all'aumento dei prezzi del carburante e alla necessità di manutentare e, in alcuni casi, sostituire mezzi obsoleti necessari per lo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni. L'Amministrazione ha quindi ritenuto di riconoscere a queste realtà un contributo integrativo per sostenerle nel proseguimento delle azioni di cura e di valorizzazione del verde cittadino.


Le Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di promozione sociale interessate

Polisportiva Cognentese Aps Asd, la Polisportiva Quattro Ville Aps e Asd, la Polivalente Mulini Nuovi Asd Aps, la Polisportiva Forese nord Asd, la Polivalente il Torrazzo, l'Associazione culturale ricreativa sociale Insieme per Ganaceto, l'associazione di promozione sociale Narxis, il Comitato gruppo volontario verde 'Parco Torrazzi', la Polivalente

San Damaso Asd, l'Associazione volontari verde Torrenova, il Comitato anziani e orti Sant'Agnese e San Damaso, l'Auser volontariato di Modena, l'Asd Polisportiva San Donnino, l'Agesci Gruppo Scout Modena 4, la Polisportiva Gino Nasi Asd e Aps, l'associazione D'Avia, il Circolo Arci bocciofila Treolmese, il Gruppo verde di volontariato Sant'Anna, la Polisportiva San Faustino circolo Arci Asd, il Corpo Guardie giurate ecologiche volontarie della Provincia di Modena e il Raggruppamento Guardie ecologiche volontarie di Legambiente di Modena.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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