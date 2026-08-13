M5S: 'Sovraffollamento del carcere e caldo estremo rendono la situazione esplosiva'

'Il sovraffollamento degli istituti penitenziari, unito alle condizioni climatiche estreme di questi giorni, sta rendendo ancora più difficile una situazione già da tempo al limite. Celle sovraffollate, temperature insostenibili e condizioni di lavoro sempre più pesanti stanno aumentando la tensione all'interno delle carceri, mettendo a dura prova sia le persone detenute sia gli operatori della Polizia penitenziaria.

È una situazione che non può essere affrontata continuando a rincorrere le emergenze. Serve una risposta immediata, ma soprattutto una strategia strutturale.

Stefania Ascari, attraverso le numerose visite agli istituti penitenziari e le interrogazioni presentate, ha più volte portato all'attenzione delle istituzioni le criticità del sistema. A Modena, come altrove, va riconosciuto anche il lavoro della direzione e degli operatori che, nonostante difficoltà e carenza di risorse, cercano di garantire sicurezza e di costruire percorsi di formazione e lavoro per i detenuti.





Il caldo estremo rende però ancora più evidente l'urgenza: affrontare queste temperature senza adeguati sistemi di raffrescamento è una condizione difficilmente sostenibile, sia per chi è detenuto sia per chi ogni giorno lavora negli istituti.





E c'è una domanda che non possiamo evitare: se la giustizia non funziona, come è possibile che le carceri siano comunque sovraffollate? Il problema non si risolve semplicemente costruendo più celle.

Occorre intervenire sull'intero sistema della giustizia, sui tempi dei processi, sulle misure alternative e sulle modalità di esecuzione della pena.





L'articolo 27 della Costituzione è chiaro: la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Il carcere deve quindi preparare la persona al ritorno nella società, non essere semplicemente un luogo di custodia.





Per questo è fondamentale investire nei percorsi di formazione e lavoro, perché quando una persona esce dal carcere si trova spesso davanti a enormi difficoltà: trovare un lavoro onesto, ricostruire relazioni sociali e avere un percorso di vita diverso da quello che l'ha portata alla detenzione. Senza alternative concrete, il rischio di recidiva rimane elevatissimo.





Serve quindi una svolta: 'un piano nazionale per il sistema penitenziario', che preveda nuove strutture dove necessarie, ampliamento e ristrutturazione degli istituti esistenti, maggiori risorse per la Polizia penitenziaria e investimenti reali nella formazione e nel lavoro.





E dobbiamo progettare carceri moderne anche dal punto di vista energetico. Le grandi superfici disponibili negli istituti possono rappresentare una risorsa: fotovoltaico, accumulo energetico, efficientamento e, dove possibile, comunità energetiche potrebbero ridurre i consumi e i costi, migliorando anche la resilienza degli istituti durante le emergenze climatiche.

La domanda è semplice: abbiamo mai calcolato quanto consuma energeticamente un carcere e quanto potrebbe essere risparmiato rendendolo almeno in parte energeticamente autonomo? Il carcere non deve essere una tortura.

Deve essere sicuro, dignitoso e capace di rieducare. Perché garantire condizioni dignitose ai detenuti e tutelare chi lavora nelle carceri non significa essere indulgenti con chi ha commesso un reato. Significa applicare la Costituzione e costruire più sicurezza per tutta la società'





Stefania Ascari, deputata, Giovanni Silingardi, capogruppo comunale, Massimo Bonora, Coordinatore provinciale