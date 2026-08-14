Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Zocca: fatti brillare 4 kg di esplosivo da cava

Zocca: fatti brillare 4 kg di esplosivo da cava

Divisi in quattro confezioni sono stati trovati in un fondo rurale. Intervento del Nucleo Artificieri di Bologna

1 minuto di lettura

Ieri, i carabinieri della Stazione di Guiglia sono intervenuti presso una proprietà rurale del territorio, in seguito ad una segnalazione relativa alla presenza di alcuni involucri incustoditi, contenenti materiale presumibilmente esplodente.
Giunti sul posto, i militari hanno rinvenuto quattro confezioni da un chilogrammo ciascuna, di vecchia manifattura, recanti la dicitura “Polvere da mina pura potassa”, per un quantitativo complessivo di circa 4 chilogrammi.
Considerata la particolare natura del materiale, preavvisando l’autorità giudiziaria, i carabinieri hanno immediatamente adottato le necessarie cautele, evitando ogni indebita manipolazione e richiedendo l’intervento del personale specializzato del Nucleo Artificieri Antisabotaggio del Comando Provinciale carabinieri di Bologna, che ha provveduto alla messa in sicurezza ed alla corretta identificazione e catalogazione dell’esplosivo.
Ultimate le operazioni preliminari, il materiale è stato trasferito, secondo le previste procedure di sicurezza, presso una cava idonea a Zocca, in località Roncobotto, dove gli artificieri dell’Arma hanno proceduto alla distruzione mediante brillamento controllato.
Le operazioni si sono concluse regolarmente ed in condizioni di massima sicurezza.
L’intervento ha consentito quindi di rimuovere e neutralizzare un quantitativo significativo di materiale esplodente, verosimilmente risalente nel tempo, evitando i potenziali rischi derivanti dalla sua permanenza in ambienti non idonei alla custodia.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Fiorano: addetto alla sicurezza aggredito dopo un furto al supermercato, arrestato 46enne

Fiorano: addetto alla sicurezza aggredito dopo un furto al supermercato, arrestato 46enne

Modena: irregolarità nei controlli di sicurezza e igiene, scatta la denuncia per il titolare di un autolavaggio

Modena: irregolarità nei controlli di sicurezza e igiene, scatta la denuncia per il titolare di un autolavaggio

Formigine: denunciati tre cittadini peruviani, due saranno espulsi

Formigine: denunciati tre cittadini peruviani, due saranno espulsi

Sospetti bocconi avvelenati a Sestola, interviene Freddy cane anti veleno

Sospetti bocconi avvelenati a Sestola, interviene Freddy cane anti veleno

Controlli carabinieri a Castelfranco: fermato anche uno spacciatore minorenne

Controlli carabinieri a Castelfranco: fermato anche uno spacciatore minorenne

Tenta rapina al supermercato: arrestata 21enne

Tenta rapina al supermercato: arrestata 21enne

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Carcere di Modena nel caos, trasferiti sia il direttore che il comandante della Polizia penitenziaria

Carcere di Modena nel caos, trasferiti sia il direttore che il comandante della Polizia penitenziaria

Attentato di Modena, anche La Pieve in lutto: Salvatore Ciccarelli perde la mamma, Monica Esposito

Attentato di Modena, anche La Pieve in lutto: Salvatore Ciccarelli perde la mamma, Monica Esposito

Lutto a Modena, è morto a 42 anni Marco Olivi Mocenigo: aveva fatto risorgere la Salumeria Telesforo Fini

Lutto a Modena, è morto a 42 anni Marco Olivi Mocenigo: aveva fatto risorgere la Salumeria Telesforo Fini

Attentato di Modena, è morta Monica Esposito, aveva 55 anni

Attentato di Modena, è morta Monica Esposito, aveva 55 anni

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Furti d’auto, Modena seconda in regione: oltre 550 mezzi rubati in un anno

Furti d’auto, Modena seconda in regione: oltre 550 mezzi rubati in un anno

Modena, viale Medaglie d’oro: dopo le segnalazioni a La Pressa, rimossi i rami

Modena, viale Medaglie d’oro: dopo le segnalazioni a La Pressa, rimossi i rami

Caldo torrido negli asili di Modena: arrivano 74 condizionatori, a settembre

Caldo torrido negli asili di Modena: arrivano 74 condizionatori, a settembre

Guasto in cabina elettrica, chiuso ufficio anagrafe centrale di Modena

Guasto in cabina elettrica, chiuso ufficio anagrafe centrale di Modena