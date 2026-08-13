Un 46enne residente a Sassuolo è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Fiorano Modenese con l’accusa di rapina impropria e lesioni personali aggravate. L’intervento è scattato l’11 agosto, dopo una richiesta arrivata alla Centrale Operativa della Compagnia di Sassuolo da un supermercato.
Secondo la ricostruzione fornita dalla Procura, l’uomo, 46 enne di cui non è stata resa nota la nazionalità, aveva occultato nei pantaloni una bottiglia di grappa e altra merce di modesto valore, pagando alla cassa soltanto una birra. I movimenti erano stati notati dall’addetto alla sicurezza tramite il sistema di videosorveglianza. Quando quest’ultimo lo ha fermato, il 46enne avrebbe reagito con violenza: spintoni, calci e un colpo con la bottiglia di birra all’avambraccio, tentando anche di raggiungerlo al volto e proferendo minacce.
La pattuglia dei Carabinieri, giunta sul posto, ha bloccato l’uomo ancora all’interno del supermercato, recuperando tutta la merce sottratta. L’addetto alla sicurezza è stato poi medicato al Pronto Soccorso di Sassuolo e dimesso con alcuni giorni di prognosi.
Su disposizione della Procura, l'uomo è stato inizialmente portato in carcere a Modena. Oggi è comparso davanti al Giudice per le Indagini Preliminari, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Sassuolo.
Foto archivio non collegata ai fatti descritti
Fiorano: addetto alla sicurezza aggredito dopo un furto al supermercato, arrestato 46enne
L’uomo, di cuii non è stata resa nota la nazionalità, ha colpito la guardia con calci e con una bottiglia nel tentativo di fuggire. Per lui è stato applicato l’obbligo di dimora
Un 46enne residente a Sassuolo è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Fiorano Modenese con l’accusa di rapina impropria e lesioni personali aggravate. L’intervento è scattato l’11 agosto, dopo una richiesta arrivata alla Centrale Operativa della Compagnia di Sassuolo da un supermercato.
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