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Bomporto, riapre sotto l’insegna Conad il punto vendita ex Realco di via Adige

Bomporto, riapre sotto l’insegna Conad il punto vendita ex Realco di via Adige

'Forti di una squadra di 23 collaboratori storici, vogliamo continuare ad essere per la comunità di Bomporto un punto di riferimento vicino alle persone'

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Apre oggi a Bomporto il punto vendita di Via Adige 250/R con insegna Conad. Lo storico punto vendita, riferimento consolidato per la comunità locale, entra a far parte della rete Conad sotto la guida di Paolo Diegoli, imprenditore già attivo da anni nella grande distribuzione, che entra in Conad Nord Ovest come Socio della Cooperativa portando con sé conoscenza del territorio e continuità nel rapporto con i clienti.

Anche questa apertura si inserisce nel percorso di integrazione dei punti vendita ex Realco nella rete Conad Nord Ovest: confermata la squadra storica di 23 collaboratori.

'Intraprendere questa nuova avventura sotto l'insegna Conad rappresenta per me e per tutto il team una sfida entusiasmante, che affrontiamo con orgoglio e senso di responsabilità - dichiara Paolo Diegoli, nuovo Socio Conad Nord Ovest -. Forti di una squadra di 23 collaboratori storici, vogliamo continuare ad essere per la comunità di Bomporto un punto di riferimento vicino alle persone, mantenendo quel rapporto di fiducia costruito negli anni. L'ingresso nella rete Conad ci permette di arricchire l'offerta con reparti freschi di qualità, eccellenze locali e nuovi servizi digitali per semplificare la spesa quotidiana, nel segno dei valori che da sempre contraddistinguono l'insegna: qualità, convenienza, servizio e vicinanza alle comunità locali'.

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